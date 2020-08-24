«Салют Белгород» продолжает удивлять

В третьем туре чемпионата ПФЛ «Салют» играл в гостях в Липецке с местным «Металлургом». Хозяева вышли на матч после карантина из-за коронавируса у одного из игроков.
Это сказалось уже в начале матча — уже к 25-й минуте гости повели 2:0. Отличились Денис Грибанов и Денис Дёгтев. На 42-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Металлурга», но Кирилл Бурыкин пробил мимо ворот.
Во втором тайме больше атаковали липчане, но сумели лишь сократить разницу в счёте в компенсированное арбитром время. На добивании удачно сыграл Руслан Ахвледиани.
Эта победа стала третьей подряд для «Салюта» на старте сезона. Такой же показатель имеет и ФК «Рязань», опережающий белгородцев в таблице за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.