«Салют Белгород» продолжает удивлять

Это сказалось уже в начале матча — уже к 25-й минуте гости повели 2:0. Отличились Денис Грибанов и Денис Дёгтев. На 42-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Металлурга», но Кирилл Бурыкин пробил мимо ворот.