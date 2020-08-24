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«Салют Белгород» продолжает удивлять

24 августа 2020, 07:33
Фото: Бел.Ру
В первом выездном матче сезона белгородские футболисты переиграли липецкий «Металлург».

В третьем туре чемпионата ПФЛ «Салют» играл в гостях в Липецке с местным «Металлургом». Хозяева вышли на матч после карантина из-за коронавируса у одного из игроков.

Это сказалось уже в начале матча — уже к 25-й минуте гости повели 2:0. Отличились Денис Грибанов и Денис Дёгтев. На 42-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Металлурга», но Кирилл Бурыкин пробил мимо ворот.

Во втором тайме больше атаковали липчане, но сумели лишь сократить разницу в счёте в компенсированное арбитром время. На добивании удачно сыграл Руслан Ахвледиани.

Эта победа стала третьей подряд для «Салюта» на старте сезона. Такой же показатель имеет и ФК «Рязань», опережающий белгородцев в таблице за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

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