Российский медэксперт дал оценку заключению немецких врачей по Навальному

По словам Бориса Теплых, лично он ничего нового в заявлении врачей из клиники Charite не услышал. Немецкие коллеги говорят о клинических данных, указывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.
Российский эксперт подчеркнул, что врачи из Берлина само вещество пока не выявили. Ни в России, ни, видимо, в ФРГ вещество тоже пока не установили. Российские медики прорабатывали такую же версию, но она не подтвердилась.
В Германии Алексею Навальному прописали лечение атропином. В России политику уколы с данным лекарством сделали сразу после доставки препарата. Необходимость повторного введения атропина российские медики обсуждали, подчеркнул Борис Теплых.
Собеседник издания отметил, что наличие похожей химической реакции в организме возможно как в результате применения прочих лекарств, так и при естественном протекании болезни.
Теплых добавил, что «пациенту в результате перевозки хуже не стало». И это главное.
Специалист Центра им. Пирогова сказал, что российские медики готовы помочь коллегам из-за рубежа. Ведь «улучшение состояния больного произошло еще в Омске». Надо верить, что эта тенденция останется неизменной.
Издание gorod55 пишет, что 20 августа самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, так как оппозиционер почувствовал себя плохо. Политика поместили в реанимацию БСМП № 1.
По мнению пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, у того токсическое отравление. В России отравление назвали только одной из возможных причин состояния пациента. Омские врачи обещали оказать находящемуся в коме пациенту всю необходимую помощь.
Тогда руководители больницы заявили, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче Алексея Навального обнаружить не смогли. Отечественные медики диагностировали у оппозиционера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. 22 августа Алексея Навального эвакуировали в Германию в клинику Charite.
24 августа главный врач Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал о состоянии политика. Эксперты Charite оценивают состояние пациента как «стабильно тяжелое». Берлинские медики выразили благодарность своим омским коллегам. Они уверены, что жизнь Алексею Навальному удастся спасти.
Эксперты Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Чем конкретно отравили политика, еще только предстоит выяснить. Врачи проводят дополнительные анализы.
По словам заведующего отделением острых отравлений больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска, главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, российские врачи не смогли выявить в крови Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы. Это сделали немецкие медики.
Александр Сабаев сообщил, что после поступления политика в стационар у него взяли анализы на большой спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных препаратов, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Все анализы оказались отрицательными. У пациента не наблюдалось клинической картины, которая специфична для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Ранее омские врачи уже заявляли о своей готовности сотрудничать с немцами. Клиника Charite может затребовать образцы биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения.