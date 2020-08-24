Российский медэксперт дал оценку заключению немецких врачей по Навальному

Александр Сабаев сообщил, что после поступления политика в стационар у него взяли анализы на большой спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных препаратов, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Все анализы оказались отрицательными. У пациента не наблюдалось клинической картины, которая специфична для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Ранее омские врачи уже заявляли о своей готовности сотрудничать с немцами. Клиника Charite может затребовать образцы биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения.