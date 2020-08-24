Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

Так, 70% респондентов верят в «русский характер», другую точку зрения высказал каждый пятый участник опроса (22%). О «западном характере» говорят 47% россиян, тогда как обратного мнения придерживаются 33% участников исследования, отмечается в материалах ВЦИОМ.
Положительными чертами в «русском характере» 32% опрошенных назвали доброту и душевность, 23% — упорство и мужественность, а 18% — терпимость и безотказность. В списке также оказались взаимовыручка, патриотизм, честность и оптимизм. Из отрицательных качеств, свойственных русским, респонденты выбрали пристрастие к алкоголю (21%), лень, надежду на «авось» и безынициативность (17%), а также жестокость, завистливость и агрессивность (6%). При этом большинство участников опроса (59%) видят в «русском характере» больше положительного.
Из хороших качеств в «западном характере» респонденты назвали ответственность и умение держать себя, уважение к людям и закону, прагматизм и рациональность (по 7%). Жизнерадостность отметили 6% опрошенных, а уверенность в своих силах и свободолюбие — по 5%. В число отрицательных черт респонденты включили любовь к деньгам и прагматизм (11%), заносчивость, наглость и чванливость (8%), а также негативное отношение к русским (6%).
Различия между русскими и иностранцами видят 47% респондентов, причём чаще всего так говорят в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек и в сёлах. В том, что сходства и различий поровну, уверены 38% опрошенных. В частности, так считает молодёжь и жители крупных городов с населением от 500 тыс. человек.