Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

Различия между русскими и иностранцами видят 47% респондентов, причём чаще всего так говорят в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек и в сёлах. В том, что сходства и различий поровну, уверены 38% опрошенных. В частности, так считает молодёжь и жители крупных городов с населением от 500 тыс. человек.