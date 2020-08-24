Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

24 августа 2020, 08:40
Фото: Бел.Ру
Больше половины участников опроса ВЦИОМ уверены в существовании «русского характера» — черт, характерных для многих россиян. Узнали социологи и о том, что граждане считают положительными и отрицательными качествами русских.

Так, 70% респондентов верят в «русский характер», другую точку зрения высказал каждый пятый участник опроса (22%). О «западном характере» говорят 47% россиян, тогда как обратного мнения придерживаются 33% участников исследования, отмечается в материалах ВЦИОМ.

Положительными чертами в «русском характере» 32% опрошенных назвали доброту и душевность, 23% — упорство и мужественность, а 18% — терпимость и безотказность. В списке также оказались взаимовыручка, патриотизм, честность и оптимизм. Из отрицательных качеств, свойственных русским, респонденты выбрали пристрастие к алкоголю (21%), лень, надежду на «авось» и безынициативность (17%), а также жестокость, завистливость и агрессивность (6%). При этом большинство участников опроса (59%) видят в «русском характере» больше положительного.

Из хороших качеств в «западном характере» респонденты назвали ответственность и умение держать себя, уважение к людям и закону, прагматизм и рациональность (по 7%). Жизнерадостность отметили 6% опрошенных, а уверенность в своих силах и свободолюбие — по 5%. В число отрицательных черт респонденты включили любовь к деньгам и прагматизм (11%), заносчивость, наглость и чванливость (8%), а также негативное отношение к русским (6%).

Различия между русскими и иностранцами видят 47% респондентов, причём чаще всего так говорят в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек и в сёлах. В том, что сходства и различий поровну, уверены 38% опрошенных. В частности, так считает молодёжь и жители крупных городов с населением от 500 тыс. человек.

#Новости#Опрос#Характер#ВЦИОМ#Русский#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18