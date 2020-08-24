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Прокуратура через суд требует лишить прав зависимых от наркотика белгородцев

24 августа 2020, 12:31
Фото: Бел.Ру
Прокуратура Новооскольского района направила в суд иски о лишении водительских прав жителей области, которые находятся под наблюдением врача-нарколога. В пресс-службе ведомства уточнили, что у них есть зависимость от растительного наркотика.

Согласно перечню медицинских противопоказаний, управлять автомобилем не имеют права граждане с расстройствами психики или поведения, которые связаны с употреблением психоактивных веществ. Трое местных жителей имели водительские права категории «В», но состояли под диспансерным наблюдением нарколога.

Прокурор направил три исковых заявления в суд, требуя лишить граждан водительских прав. Основанием является состояние их здоровья, которое мешает безопасному управлению транспортными средствами.

Административные заявления находятся на рассмотрении суда.

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#Новости#Лишение#Водительские права#Наркология#Конопля#Общество
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