Прокуратура через суд требует лишить прав зависимых от наркотика белгородцев

Согласно перечню медицинских противопоказаний, управлять автомобилем не имеют права граждане с расстройствами психики или поведения, которые связаны с употреблением психоактивных веществ. Трое местных жителей имели водительские права категории «В», но состояли под диспансерным наблюдением нарколога.
Прокурор направил три исковых заявления в суд, требуя лишить граждан водительских прав. Основанием является состояние их здоровья, которое мешает безопасному управлению транспортными средствами.
Административные заявления находятся на рассмотрении суда.