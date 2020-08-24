Прокуратура через суд требует лишить прав зависимых от наркотика белгородцев

Прокуратура Новооскольского района направила в суд иски о лишении водительских прав жителей области, которые находятся под наблюдением врача-нарколога. В пресс-службе ведомства уточнили, что у них есть зависимость от растительного наркотика.

Согласно перечню медицинских противопоказаний, управлять автомобилем не имеют права граждане с расстройствами психики или поведения, которые связаны с употреблением психоактивных веществ. Трое местных жителей имели водительские права категории «В», но состояли под диспансерным наблюдением нарколога. Прокурор направил три исковых заявления в суд, требуя лишить граждан водительских прав. Основанием является состояние их здоровья, которое мешает безопасному управлению транспортными средствами. Административные заявления находятся на рассмотрении суда. Материалы по теме Белгородка проведёт больше пяти лет в колонии за сбыт наркотиков В Старом Осколе Белгородской области у нарколога нашли наркотики В Белгородской области врача-психиатра осудили за взятки и хранение наркотиков