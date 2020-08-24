На Белгородскую область надвигается сильная жара

По данным синоптиков, в ближайшие дни лето будет активно навёрстывать упущенное, и температура будет только расти. Небольшое послабление погода даст в четверг и пятницу, когда прогнозируются дожди. Они снизят дневную температуру до 23-25 °C, а затем жара снова начнёт уверенно набирать обороты.