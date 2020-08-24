На Белгородскую область надвигается сильная жара

Осадков в Белгородской области во вторник не ожидается. Днём будет дуть небольшой ветер со скоростью 6-11 м/с, но от зноя он не спасёт. Ночью температура воздуха составит 11-16 °C, а днём солнце будет жечь нещадно и прогреет воздух до 32 °C.
По данным синоптиков, в ближайшие дни лето будет активно навёрстывать упущенное, и температура будет только расти. Небольшое послабление погода даст в четверг и пятницу, когда прогнозируются дожди. Они снизят дневную температуру до 23-25 °C, а затем жара снова начнёт уверенно набирать обороты.
Сентябрь по прогнозу начнётся невиданно жарко: днём 1-3 сентября столбик термометра в регионе будет стабильно держаться на отметке 32 °C в тени.
Спасатели напоминают, что в жаркую погоду лучше избегать длительного нахождения на солнце, следует пить больше воды и носить светлую лёгкую одежду из хлопчатобумажной ткани. И не употребляйте алкоголь, он приведёт к ухудшению общего самочувствия.