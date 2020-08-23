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Чемпион из команды Фёдора Емельяненко возвращается домой: тема дня в Белгороде

23 августа 2020, 17:00
Фото: Бел.Ру
В 20:30 в аэропорту областного центра приземлится самолёт с Последним Императором и его лучшим учеником Вадимом Немковым, который в субботу выиграл свой первый чемпионский пояс в ММА.

В Белгород из Москвы вылетел самолёт, в котором в родные пенаты возвращается самый яркий российский спортсмен этих выходных — Вадим Немков. В ночь на субботу белгородец в ярком бое с Райаном Бейдером добыл себе титул чемпиона Bellator в весе до 93 кг.

До поединка Бейдер, который в своё время нанёс поражение Фёдору Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов, считался фаворитом. Но Немков переиграл его тактически и в итоге отправил в нокаут.

Первый раунд был достаточно равным. Бейдер один раз сумел уложить белгородца на помост, но Немков не дал ему провести приём, а, напротив, сам нанёс несколько ударов.

Во втором раунде боец из команды Емельяненко нанёс мощный удар в голову. Бейдер упал, но до того, как судья остановил бой, Немкову пришлось около минуты добивать противника в партере.

После победы один из лучших бойцов в своей весовой категории в мире поблагодарил за поддержку своих поклонников в Томаровке, Белгороде, Старом Осколе. Теперь и у фанатов появилась возможность лично поздравить Вадима и Фёдора с победой.

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