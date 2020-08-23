Аварийные дома в Белгородской области забыли убрать из программы капремонта

Среди прочего выяснилось, что долгое время в программе капремонта числились 18 многоквартирных домов в Губкине, которые в 2016 году признали аварийными. По этому нарушению прокуратура направила представления главам департамента ЖКХ, управления Госжилнадзора, а также в Фонд содействия реформированию ЖКХ.