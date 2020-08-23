Аварийные дома в Белгородской области забыли убрать из программы капремонта

Прокуратура в июле и августе 2020 года проверила исполнение закона при использовании информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Среди прочего выяснилось, что долгое время в программе капремонта числились 18 многоквартирных домов в Губкине, которые в 2016 году признали аварийными. По этому нарушению прокуратура направила представления главам департамента ЖКХ, управления Госжилнадзора, а также в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
В Алексеевском горокруге под административное дело попало должностное лицо из местной администрации. Причиной стало неразмещение сведений об обращениях граждан, поступивших через ГИС ЖКХ (ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ).
В Губкине к ответственности по той же статье привлекли ТСЖ «103-й Дом» – за неразмещение в информационной системе сведений о финансово-хозяйственной деятельности, ремонте имущества, проведённых собраниях собственников. Схожие нарушения городской прокурор обнаружил ещё в семи управляющих компаниях.
Необходимой информации в ГИС ЖКХ не обнаружили межрайонные прокуроры в Валуйском и Шебекинском горокругах и городской прокурор в Старом Осколе.
По итогам проверок ведомство направило 60 представлений и возбудило восемь административных дел.