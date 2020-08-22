В Старом Осколе оказался самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом

Напомним, что вчера Белгородский департамент здравоохранения сообщил о том, что накануне в регионе умерло два человека с подтверждённым COVID-19. В Белгородской области ежедневный прирост пациентов с коронавирусом не падает ниже 40 человек. При этом с субботы 22 августа снимается часть ограничений и открываются для посещения кинотеатры региона.