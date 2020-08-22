В Старом Осколе оказался самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом

За сутки в Белгородской области добавилось 46 новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером суточного прироста инфицированных стал Старый Оскол. Там выявили 12 человек с COVID-19. На втором месте по заболеваемости оказался Новый Оскол, где за сутки заразились 6 человек. В Белгороде и Белгородском районе на 22 августа выявили по 5 новых случаев заражения коронавирусом.
Ещё четыре пациента прибавилось в Волоконовском районе. По три новых пациента зарегистрировано в Яковлевском горокруге и Чернянском районе, двоих заболевших нашли в Губкине. В Шебекинском горокруге, а также Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Прохоровском и Ракитянском районах в статистику добавилось по одному человеку.
Напомним, что вчера Белгородский департамент здравоохранения сообщил о том, что накануне в регионе умерло два человека с подтверждённым COVID-19. В Белгородской области ежедневный прирост пациентов с коронавирусом не падает ниже 40 человек. При этом с субботы 22 августа снимается часть ограничений и открываются для посещения кинотеатры региона.