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Подростка насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе под Белгородом

22 августа 2020, 12:40
Фото: Бел.Ру
За сутки в ДТП на дорогах Белгородской области погибли два человека. Одному из скончавшихся было 15 лет. Молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В селе Городище Старооскольского горокруга 30-летний водитель Chevrolet Niva сбил на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Переход был нерегулируемым. ДТП произошло 21 августа в 20:00. Пострадавший скончался на месте происшествия, госпитализировать его не успели.

В Корочанском районе в тот же день столкнулись два автомобиля. Водитель за рулём иномарки Chevrolet Aveo не убедился в безопасности разворота и столкнулся с грузовой Газелью под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадал 55-летний водитель легкового автомобиля. Его с телесными повреждениями доставили в больницу, но спасти мужчину врачи не смогли.

Также в Валуйском горокруге в селе Борки 13-летний скутерист столкнулся с 60-летним велосипедистом. Пожилой мужчина вёл своё транспортное средство в руках. В столкновении пострадали оба участника, получив телесные повреждения.

В Яковлевском горокруге 21-летний молодой человек за рулём ВАЗ-2112 ехал по трассе со стороны Курска. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 43-летнюю женщину, которую с травмами доставили в Яковлевскую ЦРБ.

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