Подростка насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе под Белгородом

В Корочанском районе в тот же день столкнулись два автомобиля. Водитель за рулём иномарки Chevrolet Aveo не убедился в безопасности разворота и столкнулся с грузовой Газелью под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадал 55-летний водитель легкового автомобиля. Его с телесными повреждениями доставили в больницу, но спасти мужчину врачи не смогли.