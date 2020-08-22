Подростка насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе под Белгородом

В селе Городище Старооскольского горокруга 30-летний водитель Chevrolet Niva сбил на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Переход был нерегулируемым. ДТП произошло 21 августа в 20:00. Пострадавший скончался на месте происшествия, госпитализировать его не успели.
В Корочанском районе в тот же день столкнулись два автомобиля. Водитель за рулём иномарки Chevrolet Aveo не убедился в безопасности разворота и столкнулся с грузовой Газелью под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадал 55-летний водитель легкового автомобиля. Его с телесными повреждениями доставили в больницу, но спасти мужчину врачи не смогли.
Также в Валуйском горокруге в селе Борки 13-летний скутерист столкнулся с 60-летним велосипедистом. Пожилой мужчина вёл своё транспортное средство в руках. В столкновении пострадали оба участника, получив телесные повреждения.
В Яковлевском горокруге 21-летний молодой человек за рулём ВАЗ-2112 ехал по трассе со стороны Курска. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 43-летнюю женщину, которую с травмами доставили в Яковлевскую ЦРБ.