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В Белгородской области появится этнодеревня по образцу XVII века

21 августа 2020, 10:20
Фото: страница Евгения Глаголева во "ВКонтакте"
Новый объект будет готов в октябре, построят его в Краснояружском районе. Комплекс разделят на шесть ремесленных домиков. Фотографиями с места строительства поделился Евгений Глаголев.

Начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области опубликовал снимки на своей странице во «ВКонтакте» 21 августа. Он сообщил, что 1 октября должны сдать «уникальный объект» — этнодеревню из шести ремесленных домиков. Воссоздать её обещают по образцу XVII века.

Этнодеревню строят в селе Колотиловка Краснояружского района. Евгений Глаголев сообщил, что на выездном совещании чиновники депстроя проверили работы и согласовали с подрядчиком цветовые решения внутренней отделки.

Ещё одна деревня, построенная съёмочной группой фильма «Союз спасения», находилась в Шебекинском горокруге. Напомним, что в селе Дмитриевка снимали часть эпизодов для кинокартины, которую спродюсировал Константин Эрнст. После окончания съёмок местные власти планировали оставить кинодеревню как туристический объект — построить этнографический музей под открытым небом.

Однако его так и не открыли. Уже в октябре 2019-го в Сети распространились сообщения о том, что кинодеревня разрушается, а в январе 2020 года глава Шебекинского горокруга объявил, что объект прекратит существование — из-за нехватки средств. Часть экспонатов обещали передать в музеи.

#Новости#Краснояружский район#Этнодеревня#Белгородская область#Общество
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