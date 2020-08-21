В Белгородской области появится этнодеревня по образцу XVII века

Начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области опубликовал снимки на своей странице во «ВКонтакте» 21 августа. Он сообщил, что 1 октября должны сдать «уникальный объект» — этнодеревню из шести ремесленных домиков. Воссоздать её обещают по образцу XVII века.
Этнодеревню строят в селе Колотиловка Краснояружского района. Евгений Глаголев сообщил, что на выездном совещании чиновники депстроя проверили работы и согласовали с подрядчиком цветовые решения внутренней отделки.
Ещё одна деревня, построенная съёмочной группой фильма «Союз спасения», находилась в Шебекинском горокруге. Напомним, что в селе Дмитриевка снимали часть эпизодов для кинокартины, которую спродюсировал Константин Эрнст. После окончания съёмок местные власти планировали оставить кинодеревню как туристический объект — построить этнографический музей под открытым небом.
Однако его так и не открыли. Уже в октябре 2019-го в Сети распространились сообщения о том, что кинодеревня разрушается, а в январе 2020 года глава Шебекинского горокруга объявил, что объект прекратит существование — из-за нехватки средств. Часть экспонатов обещали передать в музеи.