В Белгородской области появится этнодеревня по образцу XVII века

Однако его так и не открыли. Уже в октябре 2019-го в Сети распространились сообщения о том, что кинодеревня разрушается, а в январе 2020 года глава Шебекинского горокруга объявил, что объект прекратит существование — из-за нехватки средств. Часть экспонатов обещали передать в музеи.