В Белгороде грузовик сбил светофор

Утром 20 августа у остановки общественного транспорта «Улица 5 Августа» большегруз сбил светофор. Инцидент зафиксировали камеры едущих по встречной полосе автомобилей.
На следующий день, 21 августа, белгородцы заметили, что светофор на этом участке дороги уже не висит над дорожным полотном, а стоит на земле у светофорной мачты.
Напомним, на улице Щорса проходит масштабная реконструкция. Чтобы уложиться в сроки, работы проводят и по ночам. Ранее белгородцы высказали своё мнение о том, что изменится на главной городской магистрали.