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В Белгороде грузовик сбил светофор

21 августа 2020, 07:36
Фото: Сообщество "Авто Белгород" в ВК
Происшествие случилось 20 августа на реконструируемой улице Щорса.

Утром 20 августа у остановки общественного транспорта «Улица 5 Августа» большегруз сбил светофор. Инцидент зафиксировали камеры едущих по встречной полосе автомобилей.

На следующий день, 21 августа, белгородцы заметили, что светофор на этом участке дороги уже не висит над дорожным полотном, а стоит на земле у светофорной мачты.

Напомним, на улице Щорса проходит масштабная реконструкция. Чтобы уложиться в сроки, работы проводят и по ночам. Ранее белгородцы высказали своё мнение о том, что изменится на главной городской магистрали.

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