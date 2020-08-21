Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К декабрю в Белгороде и Белгородском районе установят три заправки для электромашин

21 августа 2020, 07:32
Фото: https://pixabay.com/ru/
В текущем году «Россети Центр» установит в Белгороде и Белгородском районе три новые зарядные станции для электромобилей (ЭЗС).

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализует белгородский филиал компании в рамках концепции группы «Россети» по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионах Российской Федерации при поддержке правительства Белгородской области.

Быстрая зарядная станция постоянного тока будет установлена на территории крупнейшего в Белгородской области мультитопливного автозаправочного комплекса в посёлке Северный, расположенного на въезде в Белгород с федеральной автотрассы М2 «Крым». Она сможет заряжать одновременно два электромобиля и будет совместима со всеми моделями электротранспорта.

Фото: «Россети Центр»

Станция будет оснащена световой индикацией, системой идентификации пользователей посредством мобильного приложения и возможностью идентификации посредством RFID карт. Полный цикл зарядки не превысит 30–40 минут и даст возможность проделать путь примерно в 200 км.

Две других ЭЗС переменного тока обладают идентичными техническими характеристиками, но рассчитаны на меньшую мощность и более длительный срок зарядки — от 6 до 8 часов. Установлены они будут на крупном парковочном комплексе у аквапарка «Лазурный», открытого в декабре прошлого года и ставшего одним из популярных мест отдыха белгородцев, и на парковке у БГТУ им. В. Г. Шухова, которая входит в зону «умного квартала» Белгорода.

В Белгороде завершили первый этап создания «Умного квартала»
Узнать подробнее

Проект планируется реализовать к декабрю текущего года. После этого общее количество зарядных станций в Белгородской области достигнет семи. Это станет дополнительным стимулом для развития электротранспорта в регионе. Напомним, стратегия автомобильной промышленности страны ставит целью увеличение парка электромобилей в РФ к 2025 г. до 5%.

За электромобилями — будущее. Неслучайно популярность их в развитых странах растёт. Мы привыкли смотреть вперёд и понимаем, что тема развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта уже совсем скоро станет крайне актуальной и для нашей страны. Поэтому стараемся работать в этом вопросе на опережение, создавая в регионах нашей операционной ответственности условия для перехода на этот новый, экологичный, надёжный, экономичный и безопасный вид транспорта.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»

Материалы по теме
Евгений Савченко предложил использовать электрокары на городских маршрутахВиктор Филатов: Электромобили в Белгородской области появятся уже через месяцЗа шесть лет первый электрокар Белгородской области «съел» 23 000 рублей
#Новости#Электромобиль#Зарядная станция#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Россети Центр#Белгородэнерго#Технологии
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18