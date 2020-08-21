К декабрю в Белгороде и Белгородском районе установят три заправки для электромашин

Две других ЭЗС переменного тока обладают идентичными техническими характеристиками, но рассчитаны на меньшую мощность и более длительный срок зарядки — от 6 до 8 часов. Установлены они будут на крупном парковочном комплексе у аквапарка «Лазурный», открытого в декабре прошлого года и ставшего одним из популярных мест отдыха белгородцев, и на парковке у БГТУ им. В. Г. Шухова, которая входит в зону «умного квартала» Белгорода.