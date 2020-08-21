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Posted 21 августа 2020,, 06:40

Published 21 августа 2020,, 06:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Глава Валуйского горокруга обошёл мэра Белгорода по активности в соцсетях

21 августа 2020, 06:40
Второй квартал этого года показал, что главы муниципалитетов Белгородской области по-прежнему стараются быть активными в социальных сетях. Однако не у всех получается удерживать свои места: если в начале года мэр областного центра Юрий Галдун занимал в рейтинге вторую строчку, то сейчас потерял один пункт.
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Рейтинг

Согласно данным «Открытой аналитики», с 1 апреля по 30 июня интернет-активность 22 глав муниципальных районов и городских округов Белгородской области продолжала оставаться на высоком уровне. Эксперты оценивали количество публикаций, «лайков», репостов, просмотров, комментариев, а также добавили новый показатель — число подписчиков. Как и в прошлый раз, в исследовании не участвовал избранный в апреле руководитель Белгородского района Владимир Перцев — свой пост он занял в апреле.

Первое место стабильно удерживает Алексей Дыбов (Валуйский городской округ). Юрий Галдун (Белгород) в этот раз пропустил на вторую строчку Татьяну Круглякову (Чернянский район), а сам занял третье место. На два пункта поднялся Станислав Сергачёв (Алексеевский городской округ), который потеснил Александра Сергиенко (Старооскольский горокруг).

В списке аутсайдеров тоже произошли изменения: свою позицию ухудшил Игорь Бровченко (Красногвардейский район), по-прежнему не слишком активен в соцсетях Александр Полторабатько (Красненский район). Сразу семь пунктов потерял Валерий Бурба (Краснояружский район), а замыкает рейтинг Николай Давыдов (Борисовский район).

Как и в исследовании по итогам первого квартала, на распределение мест в рейтинге серьёзное влияние оказали показатели, связанные с числом комментариев. По мнению аналитиков, если бы у Галдуна и Сергиенко была открыта эта функция, то коллеги вряд ли смогли бы составить им конкуренцию. Напомним, в предыдущем рейтинге глава администрации Белгорода занимал второе место.

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