Глава Валуйского горокруга обошёл мэра Белгорода по активности в соцсетях

Posted 21 августа 2020,, 06:40
Published 21 августа 2020,, 06:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно данным «Открытой аналитики», с 1 апреля по 30 июня интернет-активность 22 глав муниципальных районов и городских округов Белгородской области продолжала оставаться на высоком уровне. Эксперты оценивали количество публикаций, «лайков», репостов, просмотров, комментариев, а также добавили новый показатель — число подписчиков. Как и в прошлый раз, в исследовании не участвовал избранный в апреле руководитель Белгородского района Владимир Перцев — свой пост он занял в апреле.
Первое место стабильно удерживает Алексей Дыбов (Валуйский городской округ). Юрий Галдун (Белгород) в этот раз пропустил на вторую строчку Татьяну Круглякову (Чернянский район), а сам занял третье место. На два пункта поднялся Станислав Сергачёв (Алексеевский городской округ), который потеснил Александра Сергиенко (Старооскольский горокруг).
В списке аутсайдеров тоже произошли изменения: свою позицию ухудшил Игорь Бровченко (Красногвардейский район), по-прежнему не слишком активен в соцсетях Александр Полторабатько (Красненский район). Сразу семь пунктов потерял Валерий Бурба (Краснояружский район), а замыкает рейтинг Николай Давыдов (Борисовский район).
Как и в исследовании по итогам первого квартала, на распределение мест в рейтинге серьёзное влияние оказали показатели, связанные с числом комментариев. По мнению аналитиков, если бы у Галдуна и Сергиенко была открыта эта функция, то коллеги вряд ли смогли бы составить им конкуренцию. Напомним, в предыдущем рейтинге глава администрации Белгорода занимал второе место.