Глава Валуйского горокруга обошёл мэра Белгорода по активности в соцсетях

Как и в исследовании по итогам первого квартала, на распределение мест в рейтинге серьёзное влияние оказали показатели, связанные с числом комментариев. По мнению аналитиков, если бы у Галдуна и Сергиенко была открыта эта функция, то коллеги вряд ли смогли бы составить им конкуренцию. Напомним, в предыдущем рейтинге глава администрации Белгорода занимал второе место.