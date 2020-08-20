У белгородки арестовали квартиру за долги перед местной администрацией

Пристав вынес постановление об обращении взыскания на зарплату и другие доходы белгородки, а также о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости: трёх квартир общей площадью 78 кв. м, двух земельных участков (2144 кв. м), части нежилого здания (511 кв. м), гаража (24 кв. м) и жилого дома (94.60 кв. м). Под ограничения попал и автомобиль Daewoo Matiz 2010 года выпуска.