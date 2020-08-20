У белгородки арестовали квартиру за долги перед местной администрацией

Жительница Новооскольского горокруга пользовалась земельным участком, на котором построила магазин. Деньги за аренду при этом она не платила, поэтому местная администрация подала на неё в суд. Дело чиновники выиграли: с женщины постановили взыскать 828 тыс. рублей за неосновательное обогащение.
Приставы проинформировали белгородку о возбуждении исполнительного производства. Однако женщина не торопилась расставаться с долгом. В итоге к основной сумме добавился исполнительский сбор 58 тыс. рублей.
Пристав вынес постановление об обращении взыскания на зарплату и другие доходы белгородки, а также о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости: трёх квартир общей площадью 78 кв. м, двух земельных участков (2144 кв. м), части нежилого здания (511 кв. м), гаража (24 кв. м) и жилого дома (94.60 кв. м). Под ограничения попал и автомобиль Daewoo Matiz 2010 года выпуска.
Это на должницу не подействовало, поэтому приставы перешли к следующему шагу – арестовали квартиру. Имущество передали на торги.
Именно страх лишиться квартиры побудил белгородку погасить долг. В итоге она заплатила 886 тыс. рублей – сумму по иску и исполнительский сбор.