Более 200 тысяч электронных рецептов выписано в Белгородской области

Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, бронировать лекарство, а также получать напоминания о приёме таблеток и записи к врачу c помощью приложения на мобильном телефоне. Для этого нужно просто заполнить согласие на обработку персональных данных на приёме у врача и установить мобильное приложение «Электронный Рецепт». Скачать его можно бесплатно в Google Play или AppStore. Если пациент не пользуется мобильным телефоном, для покупки лекарственных препаратов по электронному рецепту ему нужно просто сообщить фармацевту номер своего СНИЛС.