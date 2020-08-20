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Более 200 тысяч электронных рецептов выписано в Белгородской области

20 августа 2020, 08:35
Фото: ПАО «Ростелеком»
Более 200 тысяч электронных рецептов выписали врачи белгородцам в системе «Электронного медицинского рецепта пациента», которую компания «Ростелеком» внедрила на Белгородчине в сентябре 2019 года.

Белгородская область — первый регион России, где работает этот сервис. К нему подключены 52 медицинские организации, 101 амбулатория, 35 льготных и 380 коммерческих аптек. До конца года к системе планируют подключиться более 50 коммерческих медицинских организаций.

Платформа электронного рецепта внедрена во всех государственных медицинских учреждениях Белгородской области. Она встроена в медицинскую информационную систему врача, что значительно упрощает процедуру приёма пациента и назначения лекарственной терапии. Наша область сейчас — единственный регион, где с помощью электронного документа можно получить как льготные, так и коммерческие лекарственные препараты и медицинские изделия, рецептурные и безрецептурные. Важно, что белгородцы положительно оценивают эту систему. По данным проведённых исследований, 94,7% жителей Белгорода позитивно воспринимают нововведение.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»

«Электронный медицинский рецепт пациента» — юридически значимый документ, современный аналог бумажного рецепта. Платформа сервиса — это ядро цифровой экосистемы, которая объединяет аптечные и медицинские организации, врачей, фармацевтов и пациентов. Она позволяет сохранять назначения в электронной медицинской карте пациента, отслеживать эффективность лечения и продлевать срок действия рецепта, а также скорректировать лечение без личного присутствия больного. Данные о лечении пациентов, накапливаемые в системе, врачи используют для всестороннего анализа эффективности и улучшения лечения.

Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, бронировать лекарство, а также получать напоминания о приёме таблеток и записи к врачу c помощью приложения на мобильном телефоне. Для этого нужно просто заполнить согласие на обработку персональных данных на приёме у врача и установить мобильное приложение «Электронный Рецепт». Скачать его можно бесплатно в Google Play или AppStore. Если пациент не пользуется мобильным телефоном, для покупки лекарственных препаратов по электронному рецепту ему нужно просто сообщить фармацевту номер своего СНИЛС.

Более подробно познакомиться с системой можно на сайте: www.erx31.ru

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