В отношении Валуйского ликёро-водочного завода ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Белгородской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод». Из документов следует, что в суде уже ходатайствовали о наложении ареста на имущество организации. С такой просьбой обратилась некая Анна Павлова.
Известно, что она погасила долг перед ООО «Технологии и услуги» — компанией, которая подала иск о признании банкротом Валуйского ЛВЗ — и направила в суд заявление о процессуальном правопреемстве. Однако Павлова получила отказ — из-за непредоставления нужных доказательств и нерассмотрения судом заявления о правопреемстве.
ООО Технологии и услуги» обратилось с иском о признании ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» банкротом в июне 2020 года. Поводом стал долг в 324,7 тыс. рублей по договорам оказания юридических услуг. Аналогичные заявления о банкротстве подали также ООО «Поларис» и сам ликёро-водочный завод, пишет «Абирег».
Валуйский ЛВЗ зарегистрирован в 1996 году. Завод специализируется на производстве алкогольных и безалкогольных напитков, минеральной воды. Росспиртпром владеет 26,34% акций, председателю совета директоров Вячеславу Жукову принадлежат 63,19%. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году чистый убыток компании по РСБУ составил 14,7 млн рублей.