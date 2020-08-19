В отношении Валуйского ликёро-водочного завода ввели процедуру наблюдения

Известно, что она погасила долг перед ООО «Технологии и услуги» — компанией, которая подала иск о признании банкротом Валуйского ЛВЗ — и направила в суд заявление о процессуальном правопреемстве. Однако Павлова получила отказ — из-за непредоставления нужных доказательств и нерассмотрения судом заявления о правопреемстве.