Тимати и Бабкина выпустили клип «Народный эксклюзив»

Клип и песня вышли нестандартными. Надежда Бабкина не только поет в своем обычном стиле, но и читает рэп в образе Дженнифер Лопес. Тимати потряс зрителей, оседлав лошадь — правда, лишь в своей анимированной версии. Авторы ролика попытались совместить традиционные кадры певцов на сцене и современную «плоскую» анимацию. Это стало необычным решением. «Плоскую» анимацию помогли создать специалисты анимационной студии телеканала 2X2.