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Тимати и Бабкина выпустили клип «Народный эксклюзив»

19 августа 2020, 13:05
Фото: instagram.com
Рэпер Тимати и певица Надежда Бабкина приняли участие в акции «Народный эксклюзив». В рамках мероприятия они сделали совместный видеоролик. Акцию «Народный эксклюзив» проводит торговая сеть «Пятерочка» вместе с брендами Pepsi и Lay’s.

Бабкина и Тимати пообещали объединиться пару месяцев назад при условии, что в супермаркетах «Пятерочка» купят по 10 миллионов упаковок чипсов Lay’s «Со сметаной в русских традициях» и бутылок напитка Pepsi «Манго». Об этом пишет eg.ru.

Лимитированные товары раскупили очень быстро. В TikTok россияне даже запустили собственный челлендж. Члены группы ХО Team House придумывали индивидуальные задания с Lay’s «Со сметаной в русских традициях», а участники Dream Team House — с Pepsi «Манго». Тиктокеры предлагали своим зрителям участвовать в танцевальном баттле для демонстрации собственных талантов.

Всего ролик посмотрели более 9,5 миллиона раз.

Бабкина и Тимати обещание выполнили. Ими был записан клип на трек «Народный эксклюзив». Кастомер маркетинг директор PepsiCo Дарья Тебар призналась, что благодаря коллаборации планировалось привлечь внимание покупателей к новым вкусам. Кроме этого, важно было создать хороший видеоролик, который хочется пересматривать для поднятия настроения.

Клип и песня вышли нестандартными. Надежда Бабкина не только поет в своем обычном стиле, но и читает рэп в образе Дженнифер Лопес. Тимати потряс зрителей, оседлав лошадь — правда, лишь в своей анимированной версии. Авторы ролика попытались совместить традиционные кадры певцов на сцене и современную «плоскую» анимацию. Это стало необычным решением. «Плоскую» анимацию помогли создать специалисты анимационной студии телеканала 2X2.

Основным посылом клипа стал девиз: «Искать не нужно повода, чтоб попробовать что-то новое». Тут в первую очередь имеются в виду новые вкусы и их сочетания - Pepsi «Манго» и Lay’s «Со сметаной в русских традициях».

По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, компания желает примирить непримиримое: классику и современность, традиции и моду, народную культуру и трендовые образы.

«Мы продолжаем искать нестандартные пути к сердцам наших гостей», - пояснил Михаил Ярцев.

#Новости#Общество
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