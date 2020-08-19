НИУ «БелГУ» реализует новую магистерскую программу STEM Teacher Training

Цель проекта — повышение качества подготовки преподавателей STEM в университетах в соответствии с Болонскими положениями и потребностями инновационной экономики. За год с начала реализации проекта проведено обучение представителей стран-партнёров лучшим европейским практикам по реализации образовательных программ STEM-направлений на базе университетов в Ирландии и Финляндии, создана международная сеть STEM-центров между вузами — участниками проекта.