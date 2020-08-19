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НИУ «БелГУ» реализует новую магистерскую программу STEM Teacher Training

19 августа 2020, 13:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
Программа для учителей начальных классов и учителей STEM на уровне старшей школы разработана в рамках проекта «Интегрированный подход к подготовке учителей stem-направления».

Совместный проект Белгородского государственного национального исследовательского университета, ЮФУ (Ростов-на-Дону), Университета г. Линчёпинг (Швеция), Лимерикского университета (Ирландия), университета Хаджеттепе (Турция), Хельсинского университета (Финляндия), БФУ им. И. Канта (Калининград), Евразийского национального университета Л. Гумилёва (Казахстан), Южного казахского госуниверситета (Казахстан), Восточно-Казахстанского Государственного Университета им. С. Аманжолова (Казахстан) реализуется с 2019 года на основе Соглашения между вузами и Исполнительным агентством по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам Европейского Союза.

На реализацию проекта выделен грант в сумме 926 229 евро, из которых около ста тысяч евро предоставлено НИУ «БелГУ» на создание STEM-центра, разработку магистерской программы, организацию академической мобильности студентов и преподавателей, проведение III координационного совещания и методологического семинара по обеспечению качества преподавания и реализацию летней программы на базе Белгородского госуниверситета.

Цель проекта — повышение качества подготовки преподавателей STEM в университетах в соответствии с Болонскими положениями и потребностями инновационной экономики. За год с начала реализации проекта проведено обучение представителей стран-партнёров лучшим европейским практикам по реализации образовательных программ STEM-направлений на базе университетов в Ирландии и Финляндии, создана международная сеть STEM-центров между вузами — участниками проекта.

В НИУ «БелГУ» регулярно проводятся мероприятия по популяризации STEM-дисциплин среди школьников на базе Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ», в конце июля текущего года была организована летняя онлайн-школа для студентов «Современные тенденции в STEM-образовании», а с 1 сентября будет осуществляться подготовка магистрантов по направлению «Подготовка преподавателей STEM».

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