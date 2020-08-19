Белгородец сбил на дороге пенсионерку, отвёз её домой и попал в розыск

Инцидент произошёл в районе дома № 18 по ул. Красноармейская в Алексеевке: неизвестный водитель на неустановленной машине при движении задним ходом сбил пенсионерку. После ДТП он доставил женщину домой, однако та позже обратилась к врачам. По данным регионального УМВД, сейчас автоинспекторы устанавливают личность водителя.