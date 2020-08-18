В среду начнётся новый лунный цикл, который принесёт большие изменения знакам зодиака

Стрельцам нужно перестать читать бредовые книжки о том, как выучить японский ещё до рождения и научиться понимать женщин с трёх хлопков ушами. Не нужно руководствоваться жизненными советами бабы Гали и перенимать опыт американского гуру по скрапбукингу — в вашей жизни эта чушь не работает и это давно пора понять. Слушайте своё сердце и своих тараканов — они точно подскажут, чего им не хватает. Иногда это просто палка копчёной колбасы, а иногда — мировое господство. Для вас сейчас будет достаточно и господства над хаосом, так что просто сделайте уборку в жизни и дома.