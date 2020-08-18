В среду начнётся новый лунный цикл, который принесёт большие изменения знакам зодиака

Овны вступают в новый лунный цикл с полной решительностью идти напролом. Начинать разбег перед тем, как врезаться лбом в новые ворота, можно уже прямо с утра. Если вы знаете, в каком направлении двигаться, то будет гораздо проще определиться с курсом. Если курса нет, то лучше подождать, пока он наметится, иначе есть риск начать бегать кругами. Марс в Овне даст решительности и заставит почувствовать себя если не великим завоевателем, то главным гопником района — точно. Будьте помягче со второй половинкой, ей может не хватать вашего внимания.
У Тельцов будет беспокойный период. Луна решила предоставить вас самому себе и перестанет подпирать дверь шкафа, в который уже давно перестали помещаться скелеты. Среда будет отличным днём для того, чтобы навести порядок в жизни и квартире. Проявите искренность и поговорите со своим партнёром. Возможно, он согласится перепрятать ваши скелеты куда-нибудь в другое место.
Новолуние несёт Близнецам освобождение от навязанных рамок. Скорее всего, в среду придётся высказаться, причём сделать это громче, чем вы привыкли. Если сейчас громко крикнуть, то Луна примет ваше мнение к сведению, как только вернётся на свой курс. Хороший день для укрепления дружеских и партнёрских отношений, заключения сделок и переговоров. Смотрите по сторонам и не подпускайте к себе завистников.
Для Раков новолуние откроет финансовые перспективы. Мнительным Ракам следует начать копить деньги и найти хорошую страховую компанию. На работе будет очень интенсивное время, поэтому выйдите из зоны комфорта и заработайте в ближайший месяц столько, сколько сможете. Не сплетничайте и ведите себя хорошо, несмотря на то, что Луна вас пока не видит. Если избежите драмы, сможете остаток месяца прожить спокойной жизнью.
Новолуние начинается во Льве, поэтому главные котики зодиака полноценно могут считать себя в этот день царями. Займитесь самообучением и запишитесь на какие-то курсы. Если вы считаете, что этот навык вам не пригодится, то лучше вспомните людей, которые однажды перевели сбережения в доллары или купили биткойн. Не ешьте на ночь и не звоните бывшим. Перемены в вашей жизни сейчас не для того, чтобы тащить всякий хлам из прошлого.
Для Девы новый лунный цикл начнётся с зачётной книжки, которую нужно предоставить Луне. Все дела, которые вы сделаете в этот день, умножатся и вернутся к вам бумерангом, так что не стоит поливать его грязью и чем-нибудь ещё менее приятным. Почувствуйте себя принцессой диснеевского мультика, отпустите все проблемы и забудьте все обиды. В среду можете побыть консервой для домашнего энергетического вампира. Главное, чтобы партнёр успокоился и перестал вносить неразбериху в отношения.
У Весов всё устаканится, многие связи стабилизируются. Если вас давно кто-то бесит, то просто пните этого обормота из своей жизни и займите освободившееся место чем-то полезным и приятным. В среду можно назначать свидания и встречи с друзьями. Даже с теми, которые остались где-то в прошлом и вы давно не общались. Сейчас самое время оценить ситуацию в жизни и перебрать свой хламушник: перестать курить, избавиться от старого продавленного кресла и дырявого носка.
Скорпионом будет сложно разобраться в том, чего им хочется от жизни и работы. Напишите список желаний на листике, а потом подумайте, что мешает достичь цели. Возможно, многие вещи связаны между собой и решение проблемы не такое уж и сложное. К концу дня Скорпионы почувствуют, как их расплющило и высушило. Обратите внимание, что именно вас так вымотало. Анализ состояния поможет установить первопричину и избавиться от неё.
Стрельцам нужно перестать читать бредовые книжки о том, как выучить японский ещё до рождения и научиться понимать женщин с трёх хлопков ушами. Не нужно руководствоваться жизненными советами бабы Гали и перенимать опыт американского гуру по скрапбукингу — в вашей жизни эта чушь не работает и это давно пора понять. Слушайте своё сердце и своих тараканов — они точно подскажут, чего им не хватает. Иногда это просто палка копчёной колбасы, а иногда — мировое господство. Для вас сейчас будет достаточно и господства над хаосом, так что просто сделайте уборку в жизни и дома.
У Козерогов новолуние начнётся с принципа равноценного обмена. Не пытайтесь сделать конфетку из сомнительного вторсырья, лучше проявите щедрость и отблагодарите щедрых людей равноценной монетой. Хороший день, чтобы всё начать сначала: сжечь неудавшуюся рукопись, распрощаться с токсичными людьми и найти новые знакомства. В этот день вы сможете укрепить свои руководящие позиции и договориться с начальством выше. По крайней мере, на ближайшее время оно оставит вас в покое и перестанет клевать в макушку.
Водолеи всю среду будут надоедать окружающим своей болтовнёй и невероятными историями о захватывающем походе в магазин за носовыми платками. Дело в том, что вам не хватает общения, поэтому в новолуние речевой фонтан может действительно прорвать и заткнуть его не получится даже ВДВшнику. Выход один — мирно щебетать о всяких глупостях и не нарываться на конфликт. Если станете свидетелем ссоры, попробуйте заговорить зубы и запудрить мозги всем участникам спора — они потом будут вам благодарны.
Рыбы в последнее время страдают от отсутствия мотивации и неорганизованности. Память как у золотой рыбки — это про вас. Чтобы не стать жертвой фольклора и не начать исполнять желания окружающих, заведите ежедневник или доску для заметок. В любой непонятной ситуации обращайтесь к ней и спрашивайте деловым тоном: «Вам назначено?». Рыбы смогут улучшить своё финансовое положение и превратиться из вяленой тюльки в какую-нибудь элитную стерлядь. Раздайте долги и больше не влезайте в кредиты. В семье настаёт благоприятный период для романтических отношений — пользуйтесь этим.