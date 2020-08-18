Президент СФУ Александр Усс может оказаться в эпицентре коррупционного скандала

Отметим, что по инвестиционной программе в университете возвели студгородок, многофункциональный комплекс, общежития и медцентр деревни Универсиады. В период с 2014 по 2019 год по государственным программам «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» СФУ выделили на эти цели более 7,7 миллиарда рублей, а в рамках национального проекта «Образование» еще 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишет «ТАСС».
Вуз в общей сложности сделал 122 закупки, однако 47% из них были осуществлены на неконкурентной основе. В результате сумма закупок оказалась равна 8,75 миллиарда рублей, экономия средств достигла 4,6%.
Помимо этого, в рамках программы был реконструирован учебно-лабораторный корпус, находившийся в аварийном состоянии. Эксперты Счетной палаты выявили нарушения и при его ремонте. Объект сдали с задержкой на один год и четыре месяца. Университет почему-то не направил запрос к подрядчику с просьбой заплатить пени.
Итоги данной проверки направят не только в Сибирский федеральный университет, но и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в Федеральную антимонопольную службу. Результаты проверки получат профильные министерства, Совет Федерации и нижняя палата парламента.
Подчеркнем, что СФУ стал первым в России федеральным университетом. Он создан 14 лет назад на базе четырех вузов, находящихся в административном центре Красноярского края. На данный момент Сибирский федеральный университет остается самым крупным университетом в восточной части страны.