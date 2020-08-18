Президент СФУ Александр Усс может оказаться в эпицентре коррупционного скандала

Отметим, что по инвестиционной программе в университете возвели студгородок, многофункциональный комплекс, общежития и медцентр деревни Универсиады. В период с 2014 по 2019 год по государственным программам «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» СФУ выделили на эти цели более 7,7 миллиарда рублей, а в рамках национального проекта «Образование» еще 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишет «ТАСС».