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Движение АУЕ* признано в России экстремистским

18 августа 2020, 06:29
Фото: ИА «Бел.Ру»
Верховный суд РФ удовлетворил требование Генпрокуратуры, признав криминальное движение АУЕ* («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией. Причастность к нему теперь грозит уголовной ответственностью.

Заседание состоялось в закрытом режиме, поэтому РИА «Новости» не удалось получить более подробную информацию от представителей ВС. В надзорном ведомстве указали, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией», чьи участники причастны к массовым беспорядкам и могут угрожать обществу и государству.

Ранее о важности борьбы с АУЕ* и другими подобными сообществами говорили эксперты, в частности уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.

*Экстремистская организация, запрещённая в РФ.

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#Новости#Экстремизм#Генпрокуратура#Верховный суд#Общество
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