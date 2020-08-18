Движение АУЕ* признано в России экстремистским

Заседание состоялось в закрытом режиме, поэтому РИА «Новости» не удалось получить более подробную информацию от представителей ВС. В надзорном ведомстве указали, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией», чьи участники причастны к массовым беспорядкам и могут угрожать обществу и государству.