Движение АУЕ* признано в России экстремистским

Заседание состоялось в закрытом режиме, поэтому РИА «Новости» не удалось получить более подробную информацию от представителей ВС. В надзорном ведомстве указали, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией», чьи участники причастны к массовым беспорядкам и могут угрожать обществу и государству.
Ранее о важности борьбы с АУЕ* и другими подобными сообществами говорили эксперты, в частности уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.
*Экстремистская организация, запрещённая в РФ.