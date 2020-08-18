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Белгородская организация рассталась с долгами только после ареста бани

18 августа 2020, 07:33
Фото: ИА «Бел.Ру»
Именно эта мера стала наиболее убедительной для ООО «Вэбер» для погашения задолженности, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Компания уже заплатила 140 тыс. рублей. Однако главе организации назначили штраф за неисполнение требований пристава.

С компании должны были взыскать административный штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Дело передали судебным приставам.

Сотрудник областного управления ФССП предупреждал руководство ООО «Вэбер» о возбуждении исполнительного производства и возможных последствиях неуплаты в срок. Однако вовремя 130 тыс. рублей долга организация не заплатила, поэтому к основной сумме добавилось ещё 10 тыс. рублей исполнительского сбора.

Кроме этого, пристав вынес постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах, а также полученные на основании договора аренды, и вынес запрет на регистрационные действия в отношении общественной бани площадью 424,2 кв. м.

Однако и эти меры не подействовали на руководство организации. В итоге пристав составил акт описи и ареста бани. Именно это изменило ситуацию: руководство компании в кратчайшие сроки заплатило 140 тыс. рублей — в сумму входит задолженность и исполнительский сбор. Арест с бани сняли.

Вместе с тем за неисполнение законных требований судебного пристава директора организации не раз привлекали по статье 17.14 КоАП РФ. Ему нужно будет заплатить штраф 30 тыс. рублей.

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