Белгородская организация рассталась с долгами только после ареста бани

Кроме этого, пристав вынес постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах, а также полученные на основании договора аренды, и вынес запрет на регистрационные действия в отношении общественной бани площадью 424,2 кв. м.