Белгород в рейтинге органов соцзащиты населения не вошёл в тройку лидеров

Управление социальной защиты населения Белгородской области представило рейтинг органов соцзащиты в муниципалитетах по итогам первого полугодия. Участников разделили на два списка: специалисты отдельно оценивали учреждения в городских округах и районах.
В первой группе лучшим оказался Алексеевский горокруг, набравший 102,99 балла. За ним следуют Губкинский (101,07) и Валуйский (100,4) горокруга. Белгород в списке стал четвёртым с оценкой в 98,08 балла. Замкнул список в первой группе Яковлевский горокруг (85,86).
Во второй группе наилучший результат у Ракитянского района — 108,29 балла. В первую тройку также вошли Краснояружский (102,18) и Вейделевский (101,3) районы. Последний в рейтинге второй группы — Красненский район (89,08).