Белгород в рейтинге органов соцзащиты населения не вошёл в тройку лидеров

В первой группе лучшим оказался Алексеевский горокруг, набравший 102,99 балла. За ним следуют Губкинский (101,07) и Валуйский (100,4) горокруга. Белгород в списке стал четвёртым с оценкой в 98,08 балла. Замкнул список в первой группе Яковлевский горокруг (85,86).