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Белгород в рейтинге органов соцзащиты населения не вошёл в тройку лидеров

18 августа 2020, 13:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующий список по итогам первого полугодия утвердило профильное управление. Среди органов соцзащиты в городских округах Белгород занял лишь четвёртое место. Лучшими в своих группах стали Алексеевский горокруг и Ракитянский район.

Управление социальной защиты населения Белгородской области представило рейтинг органов соцзащиты в муниципалитетах по итогам первого полугодия. Участников разделили на два списка: специалисты отдельно оценивали учреждения в городских округах и районах.

В первой группе лучшим оказался Алексеевский горокруг, набравший 102,99 балла. За ним следуют Губкинский (101,07) и Валуйский (100,4) горокруга. Белгород в списке стал четвёртым с оценкой в 98,08 балла. Замкнул список в первой группе Яковлевский горокруг (85,86).

Во второй группе наилучший результат у Ракитянского района — 108,29 балла. В первую тройку также вошли Краснояружский (102,18) и Вейделевский (101,3) районы. Последний в рейтинге второй группы — Красненский район (89,08).

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться в приказе областного управления соцзащиты.

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