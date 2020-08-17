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Posted 17 августа 2020, 16:39

Published 17 августа 2020, 16:39

Modified 14 декабря 2023, 15:59

Updated 14 декабря 2023, 15:59

В России 27 августа станут известны имена лучших медиа-менеджеров

В России 27 августа станут известны имена лучших медиа-менеджеров

17 августа 2020, 16:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Национального характера награда «Медиа-менеджер России» будет вручаться уже в двадцатый раз. За серьезный промежуток времени лауреатами премии выступил не один десяток медийных профессионалов.

За всю историю награды ее лауреатами многие известные личности, среди которых и Федор Бондарчук, пишут “Новые известия”.

Учредитель и реализатор мероприятия — Издательский Дом «МедиаБизнес» при содействии ведущих отраслевых организаций: АКМР, АКАР, АКОС и других. Это уникальная спецнаграда для новостных топ-менеджеров и PR-сферы

По словам лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», гендиректора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в скором времени медиапространство кардинально изменит курс движения. Ценным является то, что в числе участников мероприятия чаще мелькают новаторы настоящей и будущей формации. Голосование за номинантов состоит из ряда шагов — общее открытое голосование на сайте премии и экспертное профголосование.

Отмечается, что в текущем году за вышеобозначенную награду поборятся более сотни номинантов. Трансляция церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» пройдет на сайте.

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