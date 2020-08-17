В России 27 августа станут известны имена лучших медиа-менеджеров

По словам лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», гендиректора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в скором времени медиапространство кардинально изменит курс движения. Ценным является то, что в числе участников мероприятия чаще мелькают новаторы настоящей и будущей формации. Голосование за номинантов состоит из ряда шагов — общее открытое голосование на сайте премии и экспертное профголосование.