В России 27 августа станут известны имена лучших медиа-менеджеров

Posted 17 августа 2020, 16:39
Published 17 августа 2020, 16:39
Modified 14 декабря 2023, 15:59
Updated 14 декабря 2023, 15:59
За всю историю награды ее лауреатами многие известные личности, среди которых и Федор Бондарчук, пишут “Новые известия”.
Учредитель и реализатор мероприятия — Издательский Дом «МедиаБизнес» при содействии ведущих отраслевых организаций: АКМР, АКАР, АКОС и других. Это уникальная спецнаграда для новостных топ-менеджеров и PR-сферы
По словам лауреата премии «Медиа-менеджер-2019», гендиректора холдинга 1MI Федора Щербакова, уже в скором времени медиапространство кардинально изменит курс движения. Ценным является то, что в числе участников мероприятия чаще мелькают новаторы настоящей и будущей формации. Голосование за номинантов состоит из ряда шагов — общее открытое голосование на сайте премии и экспертное профголосование.
Отмечается, что в текущем году за вышеобозначенную награду поборятся более сотни номинантов. Трансляция церемонии награждения «Медиа-менеджер России - 2020» пройдет на сайте.