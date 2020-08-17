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Тёплый вторник в Белгородской области разбавят кратковременные дожди

17 августа 2020, 12:00
Фото: pixabay.com
В Центрально-Чернозёмном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили прогноз погоды в регионе на 18 августа.

Во вторник над Белгородской областью будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, при слабом ветре переменных направлений воздух прогреется до 12–17 °С.

Днём местами возможны кратковременные дожди до 2 мм. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха — до +30 °С.

В Белгороде первая половина дня будет жаркой и безоблачной. Примерно к трём часам пополудни небо затянут облака, а кое-где даже закапает дождь. Столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов выше нуля.

В Старом Осколе будет на полградуса теплее при вероятности в 63% послеобеденного дождя в 0,1 мм.

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