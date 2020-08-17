Тёплый вторник в Белгородской области разбавят кратковременные дожди

Во вторник над Белгородской областью будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, при слабом ветре переменных направлений воздух прогреется до 12–17 °С.
Днём местами возможны кратковременные дожди до 2 мм. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха — до +30 °С.
В Белгороде первая половина дня будет жаркой и безоблачной. Примерно к трём часам пополудни небо затянут облака, а кое-где даже закапает дождь. Столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов выше нуля.
В Старом Осколе будет на полградуса теплее при вероятности в 63% послеобеденного дождя в 0,1 мм.