Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россельхознадзор предлагает ужесточить меры по борьбе с «санкционкой»

17 августа 2020, 09:59
Фото: Бел.Ру
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил правительству изменить методику борьбы с незаконным ввозом санкционной продукции в РФ. В частности, чиновник говорит о введении визовой ответственности и конфискации фуры с товаром.

Пока закрыть визу для иностранных водителей, задержанных на границе с запрещёнными продуктами, практически невозможно. Однако руководитель ведомства уверен, что угроза временного запрета на въезд заставит перевозчиков задуматься над тем, стоит ли заниматься незаконными поставками, пишут «Новые Известия».

В пакете предложений Россельхознадзора оказалась и конфискация — у пойманных на незаконном ввозе водителей планируется забирать машину и груз. На ужесточение мер служба предлагает пойти, поскольку за последние годы нарушители стали действовать более изощрённо и доказать, что продукты являются санкционными, стало сложнее.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожил 1,89 тыс. тонн «санкционки». Эта практика до сих пор вызывает недовольство в обществе, а в адрес кабмина поступают предложения не давить и не сжигать пригодные к употреблению продукты, а бесплатно раздавать их самым бедным слоям населения.

Напомним, продовольственное эмбарго действует с 2014 года как ответ Москвы на западные санкции. Сейчас в чёрном списке ряд товаров из стран ЕС, США, Украины, Черногории, Албании, Исландии, Канады, Австралии, Норвегии и Лихтенштейна.

Материалы по теме
Санкционная еда: что в России можно заменить, а что – нереальноСанкционные сыры не дошли до белгородцевБелгородца на джипе задержали с 600 килограммами санкционного сыра
#Новости#Ограничения#Санкционные продукты#Россельхозадзор#Санкции#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18