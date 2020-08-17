Россельхознадзор предлагает ужесточить меры по борьбе с «санкционкой»

Ранее Россельхознадзор сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожил 1,89 тыс. тонн «санкционки». Эта практика до сих пор вызывает недовольство в обществе, а в адрес кабмина поступают предложения не давить и не сжигать пригодные к употреблению продукты, а бесплатно раздавать их самым бедным слоям населения.