Россельхознадзор предлагает ужесточить меры по борьбе с «санкционкой»

Пока закрыть визу для иностранных водителей, задержанных на границе с запрещёнными продуктами, практически невозможно. Однако руководитель ведомства уверен, что угроза временного запрета на въезд заставит перевозчиков задуматься над тем, стоит ли заниматься незаконными поставками, пишут «Новые Известия».
В пакете предложений Россельхознадзора оказалась и конфискация — у пойманных на незаконном ввозе водителей планируется забирать машину и груз. На ужесточение мер служба предлагает пойти, поскольку за последние годы нарушители стали действовать более изощрённо и доказать, что продукты являются санкционными, стало сложнее.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожил 1,89 тыс. тонн «санкционки». Эта практика до сих пор вызывает недовольство в обществе, а в адрес кабмина поступают предложения не давить и не сжигать пригодные к употреблению продукты, а бесплатно раздавать их самым бедным слоям населения.
Напомним, продовольственное эмбарго действует с 2014 года как ответ Москвы на западные санкции. Сейчас в чёрном списке ряд товаров из стран ЕС, США, Украины, Черногории, Албании, Исландии, Канады, Австралии, Норвегии и Лихтенштейна.