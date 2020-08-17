На СГОКе испытывают систему вибромониторинга обогатительного оборудования

Система поможет на ранней стадии выявлять неполадки и сократить таким образом число внеплановых ремонтов этих основных технологических агрегатов.
Для мониторинга на оборудование установили датчики, которые улавливают и анализируют вибрацию: по её частоте можно заранее установить наличие неисправностей в механизме и их причины. Программное обеспечение системы расшифровывает сигналы датчиков и преобразует их в цифровые данные. Специалисты-вибродиагносты сравнивают эту информацию с нормой и в случае отклонений более детально исследуют состояние агрегатов.
Современная система вибродиагностики способна не только определять причины возникновения аномальных вибраций, но и прогнозировать состояние оборудования на будущее, а также накапливать статистические данные для их последующего анализа, визуализации в виде графиков и диаграмм. В итоге мы сможем заранее диагностировать неполадки и предотвращать внеплановые простои обогатительного оборудования.Александр Татьянин, начальник управления автоматизации и метрологии Стойленского ГОКа
Ранее на предприятии внедрили систему мобильного технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) для автоматизации ремонтных процессов, сокращения времени на ввод и обработку данных о работе и состоянии оборудования, снижения затрат на ремонты.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.