На СГОКе испытывают систему вибромониторинга обогатительного оборудования

Для мониторинга на оборудование установили датчики, которые улавливают и анализируют вибрацию: по её частоте можно заранее установить наличие неисправностей в механизме и их причины. Программное обеспечение системы расшифровывает сигналы датчиков и преобразует их в цифровые данные. Специалисты-вибродиагносты сравнивают эту информацию с нормой и в случае отклонений более детально исследуют состояние агрегатов.