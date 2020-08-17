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Белгородской области удалось избежать сильного стресса

17 августа 2020, 12:58
Фото: ИА Бел.Ру
Уровень социально-экономического стресса у жителей Белгородской области оказался ниже, чем у жителей ряда других регионов.

В частности, инфляционный всплеск ощущается в Амурской, Воронежской и Тамбовской областях, а самая неблагоприятная ситуация отмечается сразу в 18 субъектах страны.

Эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ изучили региональную статистику Росстата по уровню и динамике зарплат, безработицы и инфляции. В топ-24, где социально-экономический стресс ниже среднего, а прирост реальной зарплаты — выше, попали Белгородская, Тамбовская, Брянская и Астраханская области, а также Адыгея, Калмыкия и т. д.

Наименее благоприятная ситуация сложилась в 18 регионах, среди которых Воронежская область. Выше среднего индекс стресса, который компенсируется более высоким приростом зарплаты, отмечается в трудоизбыточных регионах: Вологодской и Курской областях, Туве, а также некоторых северокавказских республиках.

Выше среднего давление уровня безработицы просматривается в СЗФО и Сибири, в частности на Алтае и в Омской области, а инфляционный всплеск — в Коми, Амурской, Архангельской, Воронежской, Тамбовской и Костромской областях.

По мнению экспертов, выявленные тенденции являются продолжением традиционного для РФ перетока людей в две крупнейшие агломерации и поиска высоких зарплат в регионах, находящихся в зоне сурового климата. Удар «коронакризиса» по ряду секторов в целом отразился на ситуации в некоторых субъектах, создав зону социально-экономического риска.

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#Новости#Инфляция#Зарплата#Коронавирус#Коронакризис#Безработица#Экономика
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