Белгородской области удалось избежать сильного стресса

Эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ изучили региональную статистику Росстата по уровню и динамике зарплат, безработицы и инфляции. В топ-24, где социально-экономический стресс ниже среднего, а прирост реальной зарплаты — выше, попали Белгородская, Тамбовская, Брянская и Астраханская области, а также Адыгея, Калмыкия и т. д.