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Белгородские приставы за пять дней арестовали на дорогах машин на 25 млн рублей

17 августа 2020, 08:14
Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области
После составления акта описи должники по исполнительным производствам погасили 3,4 млн рублей долга. Таковы итоги операции «Должник», которая проходила на дорогах региона с 10 по 14 августа.

За это время судебные приставы и автоинспекторы остановили и проверили 2929 автомобилистов, 614 из них оказались должниками по исполнительным производствам.

Некоторые оплатили задолженности прямо на месте с помощью POS-терминала. В общей сложности они перевели 2,2 млн рублей: 1,5 млн рублей — фискальные платежи, 33 тыс. рублей — долги по алиментам, 650 тыс. рублей — иные категории.

У тех, кто отказался расставаться с долгами, приставы арестовали автомобиль. В некоторых случаях машины изъяли и передали на спецстоянку.

За время проведения операции арестовали 178 единиц транспорта должников: по предварительным расчётам, на общую сумму 25 млн рублей.

После составления акта описи и ареста белгородцы заплатили долги на сумму 3,4 млн рублей.

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