Белгородские приставы за пять дней арестовали на дорогах машин на 25 млн рублей

За это время судебные приставы и автоинспекторы остановили и проверили 2929 автомобилистов, 614 из них оказались должниками по исполнительным производствам.
Некоторые оплатили задолженности прямо на месте с помощью POS-терминала. В общей сложности они перевели 2,2 млн рублей: 1,5 млн рублей — фискальные платежи, 33 тыс. рублей — долги по алиментам, 650 тыс. рублей — иные категории.
У тех, кто отказался расставаться с долгами, приставы арестовали автомобиль. В некоторых случаях машины изъяли и передали на спецстоянку.
За время проведения операции арестовали 178 единиц транспорта должников: по предварительным расчётам, на общую сумму 25 млн рублей.
После составления акта описи и ареста белгородцы заплатили долги на сумму 3,4 млн рублей.