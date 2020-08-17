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Белгородэнергосбыт принимает документы для заключения договоров на водоснабжение

17 августа 2020, 08:36
Фото: Белгородэнергосбыт
Гарантирующий поставщик электроэнергии заключил с ГУП «Белводоканал» договор, в рамках которого АО «Белгородэнергосбыт» будет принимать от населения документы, необходимые для заключения договоров водоснабжения и водоотведения.

Для удобства потребителей подать документы можно на сайте белгородэнергосбыт.рф. Здесь размещён баннер «Заявка на заключение договора водоснабжения». Нажимая на кнопку, вы сможете оформить заявку, не выходя из дома.

Фото: Белгородэнергосбыт

Графики работы центров обслуживания клиентов и дистанционные сервисы Белгородэнергосбыта удобны для посетителей. Центральный офис компании (г. Белгород, ул. Чумичова, 37) работает с 8:00 до 20:00 без перерыва. Предусмотрена возможность подачи фото/сканов документов через мессенджер Viber (+79803255893).

Первоочередная задача — сбор документов от потребителей услуг водоснабжения и водоотведения — жителей 35 микрорайонов ИЖС, расположенных в Белгородском районе и г. Белгороде.

В зависимости от системы водоснабжения и готовности дома к эксплуатации пакеты документов для заключения договоров могут отличаться.

Фото: Белгородэнергосбыт

Белгородэнергосбыт обращает внимание потенциальных клиентов на то, что поставщик электроэнергии одновременно является оператором маркетплейса. По телефону (4722) 23-08-08 вы можете оформить заявку на установку и поверку счётчиков воды и другие услуги, сообщили в пресс-службе компании.

АО «Белгородэнергосбыт» (полное наименование — акционерное общество «Белгородская сбытовая компания») создано 1 октября 2004 года. По решению правительства Белгородской области (постановление № 204-пп) Белгородской сбытовой компании присвоен статус гарантирующего поставщика, реализующего право любого обратившегося в компанию клиента на надёжную и бесперебойную поставку электрической энергии.

Клиентами компании являются свыше 19 тысяч юридических лиц и более 750 тысяч бытовых абонентов электроэнергии. В состав компании входят 22 районных участка. На территории региона завершено формирование сети собственных Центров обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт».

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