Белгородэнергосбыт принимает документы для заключения договоров на водоснабжение

Белгородэнергосбыт обращает внимание потенциальных клиентов на то, что поставщик электроэнергии одновременно является оператором маркетплейса. По телефону (4722) 23-08-08 вы можете оформить заявку на установку и поверку счётчиков воды и другие услуги, сообщили в пресс-службе компании.