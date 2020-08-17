Белгородэнергосбыт принимает документы для заключения договоров на водоснабжение

Для удобства потребителей подать документы можно на сайте белгородэнергосбыт.рф. Здесь размещён баннер «Заявка на заключение договора водоснабжения». Нажимая на кнопку, вы сможете оформить заявку, не выходя из дома.
Графики работы центров обслуживания клиентов и дистанционные сервисы Белгородэнергосбыта удобны для посетителей. Центральный офис компании (г. Белгород, ул. Чумичова, 37) работает с 8:00 до 20:00 без перерыва. Предусмотрена возможность подачи фото/сканов документов через мессенджер Viber (+79803255893).
Первоочередная задача — сбор документов от потребителей услуг водоснабжения и водоотведения — жителей 35 микрорайонов ИЖС, расположенных в Белгородском районе и г. Белгороде.
В зависимости от системы водоснабжения и готовности дома к эксплуатации пакеты документов для заключения договоров могут отличаться.
Белгородэнергосбыт обращает внимание потенциальных клиентов на то, что поставщик электроэнергии одновременно является оператором маркетплейса. По телефону (4722) 23-08-08 вы можете оформить заявку на установку и поверку счётчиков воды и другие услуги, сообщили в пресс-службе компании.
АО «Белгородэнергосбыт» (полное наименование — акционерное общество «Белгородская сбытовая компания») создано 1 октября 2004 года. По решению правительства Белгородской области (постановление № 204-пп) Белгородской сбытовой компании присвоен статус гарантирующего поставщика, реализующего право любого обратившегося в компанию клиента на надёжную и бесперебойную поставку электрической энергии.
Клиентами компании являются свыше 19 тысяч юридических лиц и более 750 тысяч бытовых абонентов электроэнергии. В состав компании входят 22 районных участка. На территории региона завершено формирование сети собственных Центров обслуживания клиентов АО «Белгородэнергосбыт».