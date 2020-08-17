Александр Щеглов: Вадим Старков может стать большим тренером

При возрождении «Салюта» вы много говорили об атакующем футболе. Как вы планировали эту модель выстраивать?
Безусловно, чтобы играть в атакующий футбол, нужен соответствующий подбор футболистов, соответствующие тренерские идеи, определённая смелость. До сих пор считаю, что футбол — для зрителей. Многие специалисты признают, что чемпионат в России сильный, но незрелищный — много борьбы, мало индивидуальных действий. Но всё закладывается с детства. Тренеры рано переводят детей в тактические схемы, а мне кажется, до 12 лет нужно воспитывать психологию победителя и повышать индивидуальное мастерство.
В Белгороде тоже с этим проблемы?
Воспитанников нашей академии уже можно наблюдать — стоит просто прийти на стадион и посмотреть. В первую очередь команда пополнялась воспитанниками школы. За два года через команду прошло 42 футболиста. Из них 20 дебютировали в профессиональном футболе, 16 — воспитанники нашей шебекинской академии. На сегодня в команде 16 футболистов моложе 20 лет, ещё восемь — 21–23 года, и всего шесть человек старше 25 — это ветераны, которые и в раздевалке скажут слово, и формируют костяк. Кроме белгородцев, у нас четыре шебекинца, три старооскольца, два — из Строителя, по одному — из Алексеевки, Корочи и Губкина. Представлена почти вся область.
Почему тренером выбрали Старкова?
Я видел и вижу в нём перспективу. Считаю, что из него вырастет очень сильный тренер. Он растёт, я вижу, как он работает — очень много работает, живёт футболом, изучает современные методики. Ну и обратная связь от опытных футболистов. Тот же Андрей Колесников говорит, что у Вадима должно быть большое будущее.
Есть мнение, что свои взгляды на футбол Старков не может воплотить на поле.
Приведи в команду сейчас Клоппа или Гвардиолу, наши ребята не смогут воплотить и на 20% их идеи. Конечно, надо идеи подбирать соразмерно имеющемуся составу. Но последние контрольные игры показали, что футболисты впитывают идеи, в некоторые отрезки показали правильную структуру игры, выполняли задания тренеров.
У Старкова не было лицензии, другие варианты рассматривали?
Надо смотреть на весь тренерский штаб. Олег Сергеев целый год в него входил, влиял на игру, тренировочный процесс. Он прекрасно видит игру, у них со Старковым не было разногласий. Он играл на очень высоком уровне, обыгрывал «Барселону» на «Ноу Камп». Кулаев, с которым мы планировали продолжить выступления, — очень серьёзный специалист, настоящий кладезь знаний футбола XXI века.
Оставить Навоченко не было возможности?
Виктор знает своё дело. У него хороший контакт с футболистами, он своим спокойствием оказывает положительное влияние на команду. Но он востребованный, раскрученный специалист, у него всегда есть предложения из других мест. Если он вернётся, это тоже будет какой-то шанс для Белгорода.
Старков лично смотрел игроков в шебекинской академии?
У нас с академией получилось тесное сотрудничество. Вадим знает всех детей в академии старше 2003–2004 годов рождения. Мы общались напрямую с детьми 2005 года рождения. Мне кажется, в едином спортивном департаменте должны быть основная команда, команда 18–19-летних ребят, и ещё вниз три возраста, чтобы ребята, когда доходили до уровня первой команды, знали схему, требования тренеров. Все тренеры команд должны входить в тренерский штаб. Это система, они все где-то выступают — КФК, первенство области, любительский уровень.
Молодым игрокам «Салюта» не хватало игровой практики?
При 14 командах это 26 игр в чемпионате плюс несколько игр на кубок. Всё. В то же время в Европе сверстники играют 40–50 матчей. Это большая проблема. Мы даже подали заявку на участие в любительском чемпионате «8 на 8». Были бы деньги, заявили бы второй состав на КФК или на чемпионат области, чтобы у молодёжи было больше игровой практики.
Полностью интервью с Александром Щегловым читайте на сайте Бел.Ру 18 августа.