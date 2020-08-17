Александр Щеглов: Вадим Старков может стать большим тренером

Воспитанников нашей академии уже можно наблюдать — стоит просто прийти на стадион и посмотреть. В первую очередь команда пополнялась воспитанниками школы. За два года через команду прошло 42 футболиста. Из них 20 дебютировали в профессиональном футболе, 16 — воспитанники нашей шебекинской академии. На сегодня в команде 16 футболистов моложе 20 лет, ещё восемь — 21–23 года, и всего шесть человек старше 25 — это ветераны, которые и в раздевалке скажут слово, и формируют костяк. Кроме белгородцев, у нас четыре шебекинца, три старооскольца, два — из Строителя, по одному — из Алексеевки, Корочи и Губкина. Представлена почти вся область.