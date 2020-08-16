Жара вернётся в Белгородскую область

Уже в понедельник в регионе воздух прогреется до +30 ºС, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Летняя погода практически без осадков установится и в Белгороде: небольшие дожди в начале следующей недели пройдут только во вторник.

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