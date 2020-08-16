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Жара вернётся в Белгородскую область

16 августа 2020, 13:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
Уже в понедельник в регионе воздух прогреется до +30 ºС, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Летняя погода практически без осадков установится и в Белгороде: небольшие дожди в начале следующей недели пройдут только во вторник.
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Погода

В понедельник, 17 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3−8 м/с, днём – 7−12 м/с.

В тёмное время суток температура составит от +9 ºС до +14 ºС. Днём синоптики прогнозируют от +25 ºС до +30 ºС.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 17 августа будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ночью столбик термометра остановится на отметке +12 ºС, днём – около +28 ºС.

Судя по прогнозу, составленному 16 августа, жарко в Белгороде будет до конца рабочей недели. Температура днём составит от +27 ºС (21 августа) до +29 ºС (19 и 20 августа). Небольшой кратковременный дождь ожидается во вторник, 18 августа. Ночная температура составит от +12 ºС до +16 ºС.

Жарко в течение рабочей недели будет и в Старом Осколе, но летнюю погоду в городе разбавят дожди. Небольшие осадки ожидаются в понедельник, вторник и среду.

#Новости#Прогноз погоды#Белгородская область#Жара#Погода#Общество
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