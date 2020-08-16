Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородку и её мужа из скандального видео с ребёнком задержали в Сочи

16 августа 2020, 09:30
Фото: кадр из видеозаписи
Видеозапись появилась в Сети накануне: на кадрах видно, как отец сильно раскачивает младенца, держа его вниз головой. Снимала видео, предположительно, мать девочки – уроженка Белгорода. Семейную пару задержали сочинские полицейские. Что будет с ребёнком – пока неизвестно.

15 августа в интернете распространился видеоролик, на котором видно, как молодой человек на отдыхе в лесу держит младенца одной рукой за ногу, сильно раскачивает его и при этом насвистывает весёлую мелодию. Ребёнок всё это время висел вниз головой.

Родителями новорождённой девочки оказались 35-летний житель Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода. Женщина снимала происходящее на камеру.

Как сообщает «Российская газета», семейную пару задержали. Новорождённая была вместе с ними.

Первыми мужчину и женщину обнаружили госинспекторы национального парка в Сочи. Чтобы не спугнуть пару и выиграть время до приезда полицейских, они составили протокол якобы за разведение костра в неположенном месте.

Что будет с младенцем, пока неизвестно. Как ранее сообщала «РГ» со ссылкой на краснодарское УМВД, ребёнка могут передать органам опеки.

Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс, из-за чего проверкой произошедшего занялся Следственный комитет.

Ситуацию прокомментировала и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. В том числе она нашла на странице отца младенца в Instagram фотографию свидетельства о рождении девочки. Из документа следует, что семейная пара назвала новорождённую Шуткой.

Материалы по теме
В Белгородской области едва не утонул 5-летний ребёнокВ Белгородской области женщина и ребёнок отравились угарным газомВ Белгородской области ребёнок пострадал от пневматической винтовки
#Новости#Белгородка#Видео#Полиция#Сочи#Младенец#Следственный комитет#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18