Белгородку и её мужа из скандального видео с ребёнком задержали в Сочи

15 августа в интернете распространился видеоролик, на котором видно, как молодой человек на отдыхе в лесу держит младенца одной рукой за ногу, сильно раскачивает его и при этом насвистывает весёлую мелодию. Ребёнок всё это время висел вниз головой.
Родителями новорождённой девочки оказались 35-летний житель Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода. Женщина снимала происходящее на камеру.
Первыми мужчину и женщину обнаружили госинспекторы национального парка в Сочи. Чтобы не спугнуть пару и выиграть время до приезда полицейских, они составили протокол якобы за разведение костра в неположенном месте.
Что будет с младенцем, пока неизвестно. Как ранее сообщала «РГ» со ссылкой на краснодарское УМВД, ребёнка могут передать органам опеки.
Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс, из-за чего проверкой произошедшего занялся Следственный комитет.
Ситуацию прокомментировала и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. В том числе она нашла на странице отца младенца в Instagram фотографию свидетельства о рождении девочки. Из документа следует, что семейная пара назвала новорождённую Шуткой.