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В Белгороде ищут пропавших пенсионеров, которые ехали на море

15 августа 2020, 11:41
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Два пожилых белгородца отправились на море через Россошь и пропали. О местонахождении пенсионеров просят сообщить в полицию или поисковикам.

В Белгородской области пропали два пенсионера. Поисками 72-летних белгородцев занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». Предположительно, пенсионеры отправились вместе на отдых в Анапу, но связь с ними потерялась, местонахождение неизвестно.

Женщина по имени Лидия нормального телосложения, на вид около 72 лет. Рост 162 сантиметра, волосы светло-русые с проседью, стрижка короткая. Была одета в платье в зелёно-жёлтую полоску и шлёпки.

Фото: Лиза Алерт

Мужчину зовут Юрий, ему 72 года. Рост 172 сантиметра, телосложение нормальное. Волосы седые в короткой стрижке. Одет был в серую майку и серые шорты, на ногах были сандалии.

Пенсионеры пропали 12 августа. О личных вещах при себе в ориентировке не сказано. Также отсутствуют особые приметы. Предположительно, пожилые люди могли вместе отправиться на море через Россошь. Конечной точкой маршрута должна была стать Анапа.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

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