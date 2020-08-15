В Белгороде ищут пропавших пенсионеров, которые ехали на море

Пенсионеры пропали 12 августа. О личных вещах при себе в ориентировке не сказано. Также отсутствуют особые приметы. Предположительно, пожилые люди могли вместе отправиться на море через Россошь. Конечной точкой маршрута должна была стать Анапа.