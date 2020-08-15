В Белгороде ищут пропавших пенсионеров, которые ехали на море

В Белгородской области пропали два пенсионера. Поисками 72-летних белгородцев занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». Предположительно, пенсионеры отправились вместе на отдых в Анапу, но связь с ними потерялась, местонахождение неизвестно.
Женщина по имени Лидия нормального телосложения, на вид около 72 лет. Рост 162 сантиметра, волосы светло-русые с проседью, стрижка короткая. Была одета в платье в зелёно-жёлтую полоску и шлёпки.
Мужчину зовут Юрий, ему 72 года. Рост 172 сантиметра, телосложение нормальное. Волосы седые в короткой стрижке. Одет был в серую майку и серые шорты, на ногах были сандалии.
Пенсионеры пропали 12 августа. О личных вещах при себе в ориентировке не сказано. Также отсутствуют особые приметы. Предположительно, пожилые люди могли вместе отправиться на море через Россошь. Конечной точкой маршрута должна была стать Анапа.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.