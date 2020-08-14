В Белгородской области «заминировали» пять судов за день

Posted 14 августа 2020, 08:31
Published 14 августа 2020, 08:31
Modified 20 августа 2024, 04:53
Updated 20 августа 2024, 04:53
Эвакуацию в четверг проводили в Старооскольском городском суде, уточняет «Фонарь». При этом получить официальные комментарии в правоохранительных органах, пресс-службах региональных управлений МЧС и ФСБ изданию на тот момент не удалось.
Как позже сообщила «Интерфаксу» помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова, всего в четверг сообщения о минировании поступили в пять судов Белгородской области. Всю информацию передали в правоохранительные органы. Здания оперативно проверили специалисты, но ничего не обнаружили. По её словам, после этого суды вернулись к обычному графику работы.