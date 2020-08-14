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Posted 14 августа 2020, 08:31

Published 14 августа 2020, 08:31

Modified 20 августа 2024, 04:53

Updated 20 августа 2024, 04:53

В Белгородской области «заминировали» пять судов за день

В Белгородской области «заминировали» пять судов за день

14 августа 2020, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
В четверг, 13 августа, здание Белгородского районного суда на ул. Князя Трубецкого оказалось оцеплено из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве. Всего аналогичные сообщения поступили в пять судов области, но ни одно не подтвердилось.

Эвакуацию в четверг проводили в Старооскольском городском суде, уточняет «Фонарь». При этом получить официальные комментарии в правоохранительных органах, пресс-службах региональных управлений МЧС и ФСБ изданию на тот момент не удалось.

Как позже сообщила «Интерфаксу» помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова, всего в четверг сообщения о минировании поступили в пять судов Белгородской области. Всю информацию передали в правоохранительные органы. Здания оперативно проверили специалисты, но ничего не обнаружили. По её словам, после этого суды вернулись к обычному графику работы.

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#Новости#Общество#Суд#Минирование#Оцепление
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