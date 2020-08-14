В Белгородской области «заминировали» пять судов за день

Как позже сообщила «Интерфаксу» помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова, всего в четверг сообщения о минировании поступили в пять судов Белгородской области. Всю информацию передали в правоохранительные органы. Здания оперативно проверили специалисты, но ничего не обнаружили. По её словам, после этого суды вернулись к обычному графику работы.