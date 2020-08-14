В Белгороде проводят антиаварийный ремонт двух зданий на проспекте Славы

На проспекте Славы в Белгороде приступили к ремонту двух старых домов — объектов культурного наследия на Славы, 57 и 57а. Это «дом жилой на погребах» постройки второй половины XVIII века и «Воскобойня и медовая баня», построенная в конце XIX века.
Площадь зданий — 142,7 и 497 кв. м. Об их продаже сообщили в марте 2019 года. При этом новые владельцы не могут снести их или видоизменить. В октябре 2017 года объекты внесли в список культурного наследия регионального значения.
На паспорте одного из объектов указано, что работы заказала гражданка России, а подрядчиком выступает липецкая компания ООО «Лайм парк». По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Липецке в 2010 году. Генеральным директором является Владимир Янук, бенефициар Сергей Лукин.
За 2019 год выручка от продажи составила 177,5 млн рублей, из которых 497 тыс. рублей — чистая прибыль компании. В фирме работает 47 человек, основной деятельностью предприятия указаны специализированные строительные работы.
Авторский надзор осуществляет ООО «Юникрон», также зарегистрированное в Липецке. Компания существует с 2013 года, генеральным директором и бенефициаром указан Владимир Бабкин. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. В компании работают восемь человек.
За 2019 год выручка от продажи составила 23 млн рублей. Чистая прибыль предприятия за тот же период –4,6 млн рублей.