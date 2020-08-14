Супруги шести белгородских депутатов оказались успешнее мужей в 2019 году

Так, супруга депутата по единому избирательному округу Тараса Хтея за 2019 год заработала 44,5 млн рублей. Сам же депутат отчитался, что заработал 26,7 млн рублей. Стоит отметить, что на его жену оформлено почти всё недвижимое имущество, в то время как за Хтеем числится несколько дорогих иномарок.
Похожая ситуация в отчёте депутата по одномандатному избирательному округу № 1 Вадима Радченко, который за 2019 год заработал 1,3 млн рублей. Его супруга за тот же период получила 7,2 млн рублей. Также женщина является собственником шести земельных участков, жилого дома, трёх квартир и семи нежилых помещений.
Супруга депутата по одномандатному избирательному округу № 3 Дениса Загребайлова в 2019 году заработала 14,5 млн рублей, что на 9,5 млн рублей больше заработка её мужа. Две иномарки, земельный участок, квартира и жилой дом также оформлены на неё.
Жена депутата по одномандатному избирательному округу № 11 Ильи Салмина по доходам опережает мужа ненамного. Салмин получил в 2019 году 1,06 млн рублей, а его супруга 1,07 млн рублей. Правда, на женщину оформлены три квартиры и недостроенный жилой дом, а также автомобиль Porsche Сayenne Diesel.
Если верить документу, то в 2019 году Юрий Дьячков заработал 2 млн рублей. Стоит отметить, что в эту сумму внесены данные не только о зарплате, но и доход от продажи недвижимости. Его супруга за тот же период смогла заработать 15 млн рублей. В декларации отсутствуют данные об автомобилях семьи.
Депутат по одномандатному избирательному округу № 20 Александр Стригунов за 2019 год заработал 1,9 млн рублей, в которые входит доход от продажи транспортного средства. Супруга депутата за аналогичный период получила 8,8 млн рублей дохода.
Напомним, что ранее мы составили рейтинг депутатов, которые заработали за год больше своих коллег. Также есть отдельный рейтинг чиновников, которые смогли заработать меньше всех в горсовете. Разница между максимальным и минимальным заработком превышает 48 млн рублей.