Супруги шести белгородских депутатов оказались успешнее мужей в 2019 году

Если верить документу, то в 2019 году Юрий Дьячков заработал 2 млн рублей. Стоит отметить, что в эту сумму внесены данные не только о зарплате, но и доход от продажи недвижимости. Его супруга за тот же период смогла заработать 15 млн рублей. В декларации отсутствуют данные об автомобилях семьи.