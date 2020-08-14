Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020

Невзирая на сложную ситуацию в этом году и перенос сроков проведения ЕГЭ более чем на месяц, наша компания не только успешно провела работу по организации видеонаблюдения, но и внедрила новую технологию в ставшую привычной процедуру сдачи экзаменов. Важным новшеством этого года стала специально разработанная программа машинного зрения, которая в пяти регионах анализировала поведение и следила за тем, чтобы участники ЕГЭ не списывали. Пилотный проект показал хорошие результаты — с помощью нашей умной системы было выявлено более половины всех нарушений. В дальнейшем мы будем совершенствовать нейросеть и повышать её точность, используя данные этого года.Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома»