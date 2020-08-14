Мэрия Белгорода предупредила собственников брошенных автомобилей

Администрация Белгорода опубликовала на своём сайте список адресов, по которым управы нашли брошенные автомобили. С перечнем можно ознакомиться ниже.
Мэрия просит владельцев найденных машин самостоятельно переместить их в назначенное для хранения место в течение пяти дней после объявления.
Если этого не произойдёт, транспорт отвезут на спецстоянку на улице Губкина, 1а. За хранение автомобиля заплатит собственник автомобиля по установленным тарифам.
Поиском оставленных машин занимаются управы. Они нашли во дворах 85 бесхозных автомобилей, 34 из них уже убрали.
Оставленные машины находятся по адресам:
— Щорса, 52а;
— Есенина, 8;
— Шаландина, 4, к. 1;
— Промышленная, 6г;
— Б. Хмельницкого, 12б;
— пер. Володарского, 10, корп., 1;
— Локомотивная, 20;
— К. Заслонова, 119;
— Михайловский проезд, 1;
— Губкина, 5б.