Когда адрес не дом и не улица: под Белгородом люди живут в незаконном доме

Микрорайон Европа расположен в селе Репное в Белгородском районе. Здесь есть жилой дом № 17 по улице Пражская. По информации областного департамента строительства и транспорта, в нём на август 2020 года проживают 10 семей. В редакцию «Бел.Ру» обратился один из жителей проблемного строения с просьбой выяснить, когда дом, наконец, признают существующим.
Житель проблемного дома Денис Ермолов в беседе с корреспондентом «Бел.Ру» сообщил, что неоднозначная ситуация возникла в 2015 году: в марте мужчина заключил договор на капитальное строительство квартиры. Договор был оформлен с ООО «Сити Белгород». Согласно документу, многоквартирный дом должны были ввести в эксплуатацию не позднее 31 октября. По факту же дом остаётся не введённым в эксплуатацию до сих пор.
Микрорайон «Европа» строили два застройщика: «Сити Белгород» и «БелогорьеИнвестСтрой», которому принадлежала земля под нашим домом. Когда «БелогорьеИнвестСтрой» уходил в банкротство, землю каким-то образом продали частному лицу: Александру Долгову. Он закладывает её в банк, земля уходит в другую компанию под арест за долги. И эта земля сейчас выставляется на торги. Каким образом это произошло — неизвестно. Денис Ермолов
Поскольку земля принадлежит не застройщику, дом в эксплуатацию ввести нельзя. Фактически, ситуации складывается таким образом, что дом построен незаконно. Также у застройщика отсутствуют разрешительные документы на строительство.
Примечательно, что не сданный в эксплуатацию дом подключён к газу и электроэнергии, люди получают коммунальные услуги и платят за них. По словам Ермолова, подключение стало возможно из-за того, что застройщик предоставил поддельные документы, подтверждающие ввод дома в эксплуатацию.
«Сити Белгород» предоставил «левые» акты государственного образца с печатями, что дом введён в эксплуатацию, что с ним всё хорошо и замечательно. И на этом основании дом подключили к газу и свету. У жителей, естественно, имеется свой лицевой счёт, мы всё, как положено, оплачиваем, у всех есть установленные и опломбированные счётчики. Денис Ермолов
И вот тут начинается второй виток запутанной истории. По словам Ермолова, если поднять документы, то адреса фактического нахождения дома и адреса получателей коммунальных услуг различаются. По документам люди, которые платят за газ и свет, проживают в микрорайоне «Парус», который находится через дорогу от «Европы».
Тем не менее, жители всё оплачивают, потому что никаких других вариантов у нас в принципе нет. Вся эта история длится уже пять лет, органы власти и правоохранители бездействуют. В прокуратуре нам вообще ответили, что никакого нарушения закона в данной ситуации нет. Незаконный дом есть, а нарушения — нет. У меня отписок из прокуратуры и следственного комитета столько — можно баню натопить! Денис Ермолов
По словам белгородца, в департаменте строительства и транспорта области ему сообщили, что дом можно ввести в эксплуатацию только через суд.
Департамент выставляет им (застройщику ООО «Сити Белгород» — прим.ред.) штрафы. Эти штрафы, естественно, тоже не оплачиваются. Нам никак вообще не предлагают решить эту ситуацию. Денис Ермолов
В прошлом году жители дома собрались и решили ввести дом в эксплуатацию, как самострой. Собрали все документы, прошли оценки и комиссии, подали в суд. Именно в тот момент выяснилось, что земля, на которой стоит дом, находится под арестом. И пока землю не передадут собственникам, дом в эксплуатацию они ввести не могут.
Получить землю мы не можем, потому что она на торгах. Её должен выкупить наш застройщик, но он делать этого не хочет и не собирается. Постоянно ходит и лжёт нам: да-да, я всё сделаю, да-да, я готов. Но по факту ничего вообще не происходит уже пять лет. В сентябре я должен встретиться с Бастрыкиным (председатель Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин — прим.ред.), посмотрим, как ситуация повернётся после этого. Денис Ермолов
Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в областной департамент строительства и транспорта, прокуратуру по Белгородской области, а также в саму компанию-застройщик ООО «Сити Белгород». В срок предоставил информацию только департамент транспорта. В департаменте ответ немного задержали и сообщили, что с договором всё не так просто.
Между застройщиками и гражданами заключены договоры предварительной купли-продажи и договоры подряда на капитальное строительство. Указанный вид сделок не подлежит регистрации в управлении Россреестра по Белгородской области и не подпадает под действие Федерального закона.С застройщиком ООО «Сити Белгород» достигнута предварительная договоренность о возможности выкупа земельного участка в рамках конкурсного производства с дальнейшей передачей жильцам дома, при условии погашения задолженности жильцов перед ООО «Сити Белгород». Дальнейшее оформление жилого дома предполагается в судебном порядке.Из ответа комитета строительства Белгородского района
От ООО «Сити Белгород» нет ни подтверждения получения нашего запроса, ни ответа на наши вопросы. Дозвониться в компанию тоже не удалось.
По данным областного департамента строительства и транспорта, дом № 17 на улице Пражская в микрорайоне «Европа» построен в 2015 году. Всего в нём 10 квартир, в каждой на сегодняшний день живёт семья. Объект не введён в эксплуатацию в связи с отсутствием у застройщика необходимых для этого документов: разрешения на строительство, экспертно-проектной документации, правоуставливающих бумаг на землю и другого. Почему этот момент не волновал власти во время строительства — непонятно. Как могло получиться так, что строительство многоквартирного дома оказалось незаметным — тоже.
Всего в ведомство поступило пять жалоб от жителей дома. Застройщиком других многоквартирных домов ООО «Сити Белгород» не выступало, а при организации застройки микрорайона «Европа» официально являлось субподрядной организацией.
Дополнительно сообщаем, что по жалобам граждан департаментом были проведены проверки деятельности OOO «Сити Белгород», связанной с привлечением средств граждан на строительство вышеуказанного дома. Были выявлены факты заключения договоров подряда между застройщиком и физическими лицами без государственной регистрации сделок, что нарушает закон о долевом строительстве. По итогам проверок застройщику были выданы предписания об устранении замечаний, подготовке пакета документов на ввод объекта в эксплуатацию и исполнению обязательств по передаче квартир собственникам. Однако до настоящего времени предписания не исполнены, за что застройщик в лице директора ООО «Сити Белгород» Евлаша И.А. неоднократно привлекался к административной ответственности. Из ответа департамента строительства области
В департаменте также добавили, что в адрес прокуратуры Белгородского района и регионального УМВД России направили обращения с просьбой привлечь директора ООО «Сити Белгород» к уголовной ответственности за незаконное привлечение денежных средств людей.
Учитывая всё вышеизложенное, ввести дом в эксплуатацию, а также оформить все необходимые документы можно только в судебном порядке.
По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сити Белгород» зарегистрирована в Белгороде в ноябре 2014 года. Уставный капитал компании равняется 10 тыс. рублей. Директором фирмы является Иван Евлаш, а бенефициаром указана Ольга Евлаш. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Арбитражный суд Белгородской области отказал в признании компании банкротом. Примечательно, что Иван Евлаш является руководителем ещё 12 разных компаний.
Проблемы с регистрацией недвижимости возникли не только у жителей микрорайона Европа, который уже много лет славится тёмной историей своей застройки, но и вполне респектабельного, на первый взгляд, микрорайона Новая жизнь, где строят жильё для молодых специалистов по льготным ценам. Реализацию проекта поддерживает правительство и лично губернатор Евгений Савченко.
Проблемы у людей возникли на стадии оформления в собственность купленных в Новой жизни квартир. А всё дело — в особенностях оформления документов. Из-за них люди не могут прописаться, отдать детей в детский сад или обратиться в поликлинику, хотя живут в своих квартирах с августа 2019 года. На проблему обратили внимание, когда жители Новой жизни записали видеообращение к Владимиру Путину.
По словам участников видеообращения, Росреестр отказывается регистрировать право собственности людей на квартиры, так как, по мнению ведомства, они покупались с нарушением федеральных законов. Кроме того, людей заставляют оплатить пошлину 22 тыс. рублей, как с компании, вместо 2000 рублей, как с физлица. Один из жильцов уже судился с Росреестром и выиграл дело, но решение суда управление Росреестра в жизнь не воплотило и впоследствии обжаловало.
По данным Росреестра, судебный акт не содержит сведений о признании права собственности заявителя и не обязует управление регистрировать собственность без необходимых правоустанавливающих документов, соответствующих требованиям закона.
Ведомство утверждает, что схема создания квартир не соответствует требованиям федеральных законов № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» и № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Как выяснилось, по закону застройщик не имеет права строить помещения в многоэтажках по инвестиционным договорам. Об этом свидетельствует ст. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
Департамент строительства и транспорта Белгородской области выразил недоумение позицией Росреестра относительно Новой жизни. По мнению ведомства, часть 2 статьи 1 ФЗ № 214 не ограничивает сделки после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, поэтому после ввода разрешены любые не запрещённые законом сделки (статья 421 ГК РФ). Что ранее позволило Росреестру зарегистрировать 647 сделок участников проекта Новая жизнь первой очереди с тем же пакетом документов и по тем же основаниям.
Депстрой считает, что Росреестр препятствует реализации регионального и национального проектов, а все высказывания о незаконности действий застройщика — неправда.
В настоящее время проблема касается 641 участника проекта «Новая жизнь». А после ввода всех домов 3-й очереди, строящихся в рамках проекта, в эксплуатацию потенциально в проблемной зоне окажутся 1475 человек.
С учётом текущего набора в следующую очередь уже насчитывается 2585 участников социального проекта «Новая жизнь», которые могут столкнуться с проблемой регистрации купленного жилья, если департамент строительства и Росреестр не придут к какому-то соглашению.
А пока ведомства спорят и опровергают данные друг друга, люди не могут вести привычную жизнь и вынуждены терпеть неудобства, связанные с отсутствием прописки по месту жительства и прав на купленное имущество.