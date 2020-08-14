Когда адрес не дом и не улица: под Белгородом люди живут в незаконном доме

Получить землю мы не можем, потому что она на торгах. Её должен выкупить наш застройщик, но он делать этого не хочет и не собирается. Постоянно ходит и лжёт нам: да-да, я всё сделаю, да-да, я готов. Но по факту ничего вообще не происходит уже пять лет. В сентябре я должен встретиться с Бастрыкиным (председатель Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин — прим.ред.), посмотрим, как ситуация повернётся после этого. Денис Ермолов