Четыре события пятницы в Белгородской области, о которых можно думать все выходные

Городские власти сообщили о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего проверили 154 муниципальных и государственных учреждения — детские сады и школы. Итог — дети могут готовиться к новому учебному году. Все учебные заведения проверку прошли.
В Белгородской области есть компании, которые пустили свои корни и финансы далеко за рубеж. Германия, Франция и Кипр — куда уходят деньги, заработанные на территории Белгородской области? Выяснили журналисты ИА «Бел.Ру».
Белгородские медики получат двойной стаж за работу с больными COVID-19 пациентами. Новый порядок начисления утвердили в правительстве РФ. Так, один день работы с ковид-пациентами будет засчитываться как два рабочих дня. Норма будет действовать с 1 января до конца сентября.
Сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД задержали коллеги. Мужчина перевозил 50 граммов марихуаны. Правоохранителя задержали на автодороге Белгород — Берёзовка. От прохождения медосвидетельствования он отказался, но рассказал, что наркотическое растение собрал сам для личного употребления. За подобный проступок мужчину уволили. Если его вину докажут, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.