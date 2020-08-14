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Четыре события пятницы в Белгородской области, о которых можно думать все выходные

14 августа 2020, 17:00
Фото: ИА "БелРу"
ИА «Бел.Ру» подводит итоги последнего рабочего дня уходящей недели — 14 августа. Предлагаем вспомнить, какие события сегодня запомнятся белгородцам надолго.

Готовность № 1

Городские власти сообщили о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего проверили 154 муниципальных и государственных учреждения — детские сады и школы. Итог — дети могут готовиться к новому учебному году. Все учебные заведения проверку прошли.

Школы и детсады Белгорода готовы к новому учебному году
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Белгородские финансы в зарубежные карманы

В Белгородской области есть компании, которые пустили свои корни и финансы далеко за рубеж. Германия, Франция и Кипр — куда уходят деньги, заработанные на территории Белгородской области? Выяснили журналисты ИА «Бел.Ру».

Куда уходят деньги: белгородский бизнес с заграничной «пропиской»
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День за два. Новый порядок начисления пенсионного стажа медикам

Белгородские медики получат двойной стаж за работу с больными COVID-19 пациентами. Новый порядок начисления утвердили в правительстве РФ. Так, один день работы с ковид-пациентами будет засчитываться как два рабочих дня. Норма будет действовать с 1 января до конца сентября.

Белгородские медики получат двойной стаж за работу с больными COVID-19 пациентами
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Непростой сотрудник ДПС

Сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД задержали коллеги. Мужчина перевозил 50 граммов марихуаны. Правоохранителя задержали на автодороге Белгород — Берёзовка. От прохождения медосвидетельствования он отказался, но рассказал, что наркотическое растение собрал сам для личного употребления. За подобный проступок мужчину уволили. Если его вину докажут, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

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