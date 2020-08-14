Четыре события пятницы в Белгородской области, о которых можно думать все выходные

Белгородские медики получат двойной стаж за работу с больными COVID-19 пациентами. Новый порядок начисления утвердили в правительстве РФ. Так, один день работы с ковид-пациентами будет засчитываться как два рабочих дня. Норма будет действовать с 1 января до конца сентября.