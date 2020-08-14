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Белгородец не смог отсудить у банка деньги за СМС и договор страхования жизни

14 августа 2020, 14:55
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина посчитал, что эти условия были обязательными для заключения кредита, но позже решил от услуг отказаться. Белгородец подал в суд на банк и компанию-страховщика, но вернуть в итоге смог только страховую премию, хотя рассчитывал на выплату штрафа и компенсацию морального вреда.

Житель Новооскольского горокруга заключил договор потребительского кредита на 453 тыс. рублей с ООО «Русфинанс Банк». В документе среди прочего были пункты о заключении договора страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», согласно которому мужчина мог рассчитывать на страховую премию в 57 тыс. рублей, а также о подключении СМС-информирования стоимостью 5,9 тыс. рублей.

Белгородец спустя время решил отказаться от этих услуг и в установленный срок направил банку и страховой компании заявление о возврате страховой премии. ООО «Русфинанс Банк» оставило эту заявку без удовлетворения.

Мужчина посчитал, что его потребительские права нарушили, а дополнительные услуги навязали, поэтому он подал на компании в суд. Он просил взыскать с банка штраф за неудовлетворённую досудебную претензию и компенсацию морального вреда.

В суде установили: белгородец перед подписанием договора ознакомился с тем, что услуги СМС-информирования и страхования жизни не являются обязательным условием получения кредита. Мужчина мог от них отказаться, но вместо этого согласился и поставил под соответствующими пунктами свою подпись.

Суд посчитал, что банк не злоупотребил свободой договора. В итоге в исковых требованиях мужчины к ООО «Русфинанс Банк» отказали. В то же время суд постановил взыскать с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» страховую премию в 57 тыс. рублей.

Более того, суд признал факт нарушения страховщиком потребительских прав истца. Однако мужчина требовал взыскать штраф и компенсацию морального вреда с банка, а не со страховой компании.

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#Новости#Страхование#Смс#Суд#Кредит#Новооскольский городской округ#Банк#Общество
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