Белгородец не смог отсудить у банка деньги за СМС и договор страхования жизни

Мужчина посчитал, что эти условия были обязательными для заключения кредита, но позже решил от услуг отказаться. Белгородец подал в суд на банк и компанию-страховщика, но вернуть в итоге смог только страховую премию, хотя рассчитывал на выплату штрафа и компенсацию морального вреда.

Житель Новооскольского горокруга заключил договор потребительского кредита на 453 тыс. рублей с ООО «Русфинанс Банк». В документе среди прочего были пункты о заключении договора страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», согласно которому мужчина мог рассчитывать на страховую премию в 57 тыс. рублей, а также о подключении СМС-информирования стоимостью 5,9 тыс. рублей. Белгородец спустя время решил отказаться от этих услуг и в установленный срок направил банку и страховой компании заявление о возврате страховой премии. ООО «Русфинанс Банк» оставило эту заявку без удовлетворения. Мужчина посчитал, что его потребительские права нарушили, а дополнительные услуги навязали, поэтому он подал на компании в суд. Он просил взыскать с банка штраф за неудовлетворённую досудебную претензию и компенсацию морального вреда. В суде установили: белгородец перед подписанием договора ознакомился с тем, что услуги СМС-информирования и страхования жизни не являются обязательным условием получения кредита. Мужчина мог от них отказаться, но вместо этого согласился и поставил под соответствующими пунктами свою подпись. Суд посчитал, что банк не злоупотребил свободой договора. В итоге в исковых требованиях мужчины к ООО «Русфинанс Банк» отказали. В то же время суд постановил взыскать с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» страховую премию в 57 тыс. рублей. Более того, суд признал факт нарушения страховщиком потребительских прав истца. Однако мужчина требовал взыскать штраф и компенсацию морального вреда с банка, а не со страховой компании. Материалы по теме Белгородец отсудил у дорожников компенсацию за трещины в стенах дома Родители погибшего майора из Белгорода отсудили у МВД прибавку к пенсии Белгородцы отсудили у больницы по 1,5 млн рублей за смерть родственника