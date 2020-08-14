Белгородец не смог отсудить у банка деньги за СМС и договор страхования жизни

Житель Новооскольского горокруга заключил договор потребительского кредита на 453 тыс. рублей с ООО «Русфинанс Банк». В документе среди прочего были пункты о заключении договора страхования с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», согласно которому мужчина мог рассчитывать на страховую премию в 57 тыс. рублей, а также о подключении СМС-информирования стоимостью 5,9 тыс. рублей.
Белгородец спустя время решил отказаться от этих услуг и в установленный срок направил банку и страховой компании заявление о возврате страховой премии. ООО «Русфинанс Банк» оставило эту заявку без удовлетворения.
Мужчина посчитал, что его потребительские права нарушили, а дополнительные услуги навязали, поэтому он подал на компании в суд. Он просил взыскать с банка штраф за неудовлетворённую досудебную претензию и компенсацию морального вреда.
В суде установили: белгородец перед подписанием договора ознакомился с тем, что услуги СМС-информирования и страхования жизни не являются обязательным условием получения кредита. Мужчина мог от них отказаться, но вместо этого согласился и поставил под соответствующими пунктами свою подпись.
Суд посчитал, что банк не злоупотребил свободой договора. В итоге в исковых требованиях мужчины к ООО «Русфинанс Банк» отказали. В то же время суд постановил взыскать с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» страховую премию в 57 тыс. рублей.
Более того, суд признал факт нарушения страховщиком потребительских прав истца. Однако мужчина требовал взыскать штраф и компенсацию морального вреда с банка, а не со страховой компании.