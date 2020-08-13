Уехавшего на «Волге» с незнакомцами белгородца разыскивает полиция

Родившийся 23 января 1982 года Николай Иванович Наконечных из села Долбино Белгородского района 10 июля уехал на «Волге» с неизвестными лицами, после чего перестал выходить на связь.
ОМВД по Белгородскому району объявил мужчину в розыск. Его приметы: на вид около 35–40 лет, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие русые волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в ОМВД по Белгородскому району по телефонам 51-77-16, 51-61-11, 8-999-421-06-42, 8-952-422-19-15 или по номеру 02.