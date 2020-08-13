Приставы арестовали больше ста машин на 15 млн рублей на дорогах Белгородской области

За три дня рейда «Должник» в Белгородской области автомобилисты добровольно выплатили 1,2 млн рублей задолженности по различным штрафам. Однако не все водители пошли на этот шаг — приставы арестовали 104 автомобиля. По предварительным подсчётам, их стоимость составила 15 млн рублей.

Так, новооскольские сотрудники ведомства отправили на спецстоянку Toyota Land Cruiser, владелец которого накопил 60 тыс. рублей долга. Чтобы вернуть внедорожник, мужчине пришлось полностью выплатить долг и предоставить сотрудникам службы платёжный документ, уточнили в УФССП по области. Приставы Ивнянского района арестовали Mazda CX-7 — его владелец задолжал около 3 млн рублей. В Краснояружском районе за неуплату штрафов за вред, нанесённый дорогам тяжёлым транспортом, на стоянку попал прицеп Gray Adams GA3FL/7. Если должники не выплатят долги вовремя, их автомобили выставят на торги. Всего за время рейда приставы проверили более 1,6 тыс. водителей. Материалы по теме Под угрозой ареста автомобиля житель Белгородской области погасил штрафы почти на 130 тысяч рублей В Белгороде любитель погонять заплатил 34 просроченных штрафа после ареста автомобиля Арест автомобиля помог виновнику ДТП в Белгороде возместить ущерб