Приставы арестовали больше ста машин на 15 млн рублей на дорогах Белгородской области

Так, новооскольские сотрудники ведомства отправили на спецстоянку Toyota Land Cruiser, владелец которого накопил 60 тыс. рублей долга. Чтобы вернуть внедорожник, мужчине пришлось полностью выплатить долг и предоставить сотрудникам службы платёжный документ, уточнили в УФССП по области.
Приставы Ивнянского района арестовали Mazda CX-7 — его владелец задолжал около 3 млн рублей. В Краснояружском районе за неуплату штрафов за вред, нанесённый дорогам тяжёлым транспортом, на стоянку попал прицеп Gray Adams GA3FL/7.
Если должники не выплатят долги вовремя, их автомобили выставят на торги. Всего за время рейда приставы проверили более 1,6 тыс. водителей.