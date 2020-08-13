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Подрядчик под Белгородом забыл о месте для парковки при ремонте двора

13 августа 2020, 14:19
Фото: ОНФ в Белгородской области
При этом в первоначальном проекте парковочные места были предусмотрены. Пожаловались жильцы многоквартирного дома и на уменьшенную более чем в два раза детскую площадку. В дело пришлось вмешаться ОНФ и департаменту ЖКХ.
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ОНФ

Жалобы поступили от белгородцев, проживающих в многоквартирном доме на улице Заводской в селе Петропавловка. В их дворе проходит ремонт, до этого жильцы вместе с подрядчиком согласовали дизайн-проект.

Спустя время перед началом реконструкции появился информационный щит с планом работ. Из проекта исчезла парковка, а размер детской площадки уменьшился более чем в два раза, хотя подрядчик и жильцы об этом не договаривались.

Белгородцы подали жалобу в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сотрудники штаба подключили к делу департамент ЖКХ. Последний в свою очередь провёл экстренное собрание жильцов с подрядчиком и представителями администрации Белгородского района.

В итоге подрядная организация согласилась восстановить предусмотренный планом парковочный карман, а также увеличить размеры детской площадки.

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#Новости#ОНФ#Детская площадка#Парковка#Белгородский район#Ремонт#Общество
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