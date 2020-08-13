Подрядчик под Белгородом забыл о месте для парковки при ремонте двора

Жалобы поступили от белгородцев, проживающих в многоквартирном доме на улице Заводской в селе Петропавловка. В их дворе проходит ремонт, до этого жильцы вместе с подрядчиком согласовали дизайн-проект.
Спустя время перед началом реконструкции появился информационный щит с планом работ. Из проекта исчезла парковка, а размер детской площадки уменьшился более чем в два раза, хотя подрядчик и жильцы об этом не договаривались.
Белгородцы подали жалобу в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сотрудники штаба подключили к делу департамент ЖКХ. Последний в свою очередь провёл экстренное собрание жильцов с подрядчиком и представителями администрации Белгородского района.
В итоге подрядная организация согласилась восстановить предусмотренный планом парковочный карман, а также увеличить размеры детской площадки.