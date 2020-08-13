Бизнес-абоненты Tele2 в Белгороде стали качать в два раза больше

Существенный рост продемонстрировал трафик в B2B-сегменте: в первом полугодии он увеличился на 229% год к году. Наиболее активно использовали трафик абоненты в Республике Татарстан и Краснодарском крае, где потребление выросло в 11 раз и 7 раз соответственно по сравнению с прошлым годом. В Белгородской области объём потребляемого трафика в бизнес-сегменте за отчётный период вырос более чем в 2 раза.