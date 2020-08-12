Власти продлили особый противопожарный режим в Белгородской области

До этого особые правила действовали в Белгородской области с 24 июля по 13 августа. Нарушителям грозят крупные штрафы: от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. — для юрлиц.