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Posted 12 августа 2020,, 12:19

Published 12 августа 2020,, 12:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Власти продлили особый противопожарный режим в Белгородской области

12 августа 2020, 12:19
Глава региона Евгений Савченко подписал постановление, которое вносит изменения в документ от 6 апреля 2020 года о введении особого противопожарного режима в регионе. Из-за установившейся сухой и жаркой погоды действие мер решено продлить до начала сентября.

Согласно постановлению, режим будет действовать с 14 августа по 3 сентября. Он распространяется на лесные фонды и земельные участки в 21 лесничестве. Там ограничивается пребывание граждан, запрещается въезд автомобилей и проведение определённых работ.

До этого особые правила действовали в Белгородской области с 24 июля по 13 августа. Нарушителям грозят крупные штрафы: от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. — для юрлиц.

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#Новости#Общество#Противопожарный режим
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