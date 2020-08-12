Власти продлили особый противопожарный режим в Белгородской области

Posted 12 августа 2020,, 12:19
Published 12 августа 2020,, 12:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно постановлению, режим будет действовать с 14 августа по 3 сентября. Он распространяется на лесные фонды и земельные участки в 21 лесничестве. Там ограничивается пребывание граждан, запрещается въезд автомобилей и проведение определённых работ.
До этого особые правила действовали в Белгородской области с 24 июля по 13 августа. Нарушителям грозят крупные штрафы: от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. — для юрлиц.