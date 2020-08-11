В Белгородскую область привезли автомобиль шмелей из Бельгии

Они необходимы для опыления растений, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В странах ЕС закупили более 279 тысяч голов индюшат и цыплят, а также более 3 млн яиц.

На прошлой неделе в Белгородскую область завезли машину шмелей из Бельгии для опыления растений. Также из Англии и Украины поставили 1,4 тонны энтомофагов, которых используют для борьбы с вредителями. Специалисты управления Россельхознадзора досмотрели 217 тонн кормов и кормовых добавок из Германии и Эстонии. На станции «Белгород» оформили четыре вагона с молочной продукцией, следующей в Узбекистан и Туркмению и 12 вагонов мяса птицы. С начала года в странах ЕС закупили более 279 тысяч голов индюшат и цыплят, а также более 3,3 млн яиц. Материалы по теме В Горсаду Белгорода появился домик для насекомых Ушастый ёж и степной шмель: кто ещё больше не водится в Белгородской области «Живая планета» в Белгороде: от ярких бабочек и насекомых до свирепых кабанов