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В Белгородскую область привезли автомобиль шмелей из Бельгии

11 августа 2020, 04:12
Фото: Бел.Ру
Они необходимы для опыления растений, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В странах ЕС закупили более 279 тысяч голов индюшат и цыплят, а также более 3 млн яиц.

На прошлой неделе в Белгородскую область завезли машину шмелей из Бельгии для опыления растений. Также из Англии и Украины поставили 1,4 тонны энтомофагов, которых используют для борьбы с вредителями.

Специалисты управления Россельхознадзора досмотрели 217 тонн кормов и кормовых добавок из Германии и Эстонии. На станции «Белгород» оформили четыре вагона с молочной продукцией, следующей в Узбекистан и Туркмению и 12 вагонов мяса птицы.

С начала года в странах ЕС закупили более 279 тысяч голов индюшат и цыплят, а также более 3,3 млн яиц.

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#Новости#Насекомые#Ес#Россельхознадзор#Поставки#Цыплята#Экономика
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