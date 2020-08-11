bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2020, 16:51

Published 11 августа 2020, 16:51

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

СМИ назвали имена предполагаемых заказчиков беспорядков на Куштау

СМИ назвали имена предполагаемых заказчиков беспорядков на Куштау

11 августа 2020, 16:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ростислав Мурзагулов - член общественной палаты РФ - считает, что активисты, устроившие беспорядки на Куштау, получают финансовую поддержку от заинтересованных источников.

По сообщению издания Mkset.ru, Мурзагулов разместил в социальной сети пост, где говорит о финансировании активистов конкретными заинтересованными лицами, среди которых Иосиф Рутман - акционер компании «ТАУ-Нефтехим». Это предприятие несколько лет назад собиралось строить новый завод по производству соды в Стерлитамаке.

Тогда пост главы Башкортостана занимал Рустэм Хамитов, инициировавший запуск разработки Гумеровского месторождения известняка, который должны были продавать в «Башкирскую содовую компанию». Это была вынужденная мера после беспорядков, устроенных активистами на Торатау.

Исследовать Гумеровское месторождение начали в 2012 году. Тогда же была основана компания «Ишимбайский известняк» - основной конкурент «БСК». Однако после изучения известняка из месторождения специалисты пришли к выводу о его непригодности для «БСК». А вот второй компании он подходил.

В 2018 году китайской компанией TCC Group было разработано технико-экономическое обоснование для инвестиционной компании «Таурус», которая связана с «ТАУ» под строительство нового предприятия.

Известно, что имя Рутмана фигурирует в нескольких уголовных делах. Одно из них связано с обысками компании, подконтрольной «ТАУ-Нефтехим», которую заподозрили в незаконной продаже земли. Второе дело связано с компанией «В-траст», которая выиграла торги на участок в семь гектаров для строительства торгового комплекса, но ее обвинили в неисполнении обязательств почти на 400 миллионов рублей. Тогда компанию выкупили у директора люди, приближенные к Рутману.

Эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела. При проведении расследования подозреваемые пытались дать взятку руководителям башкирской прокуратуры. Человек, который был направлен следователями к подозреваемым, выяснил, что за всеми перечисленными делами может стоять Рутман. Но допросить его не удалось, поскольку он покинул пределы страны и сейчас находится в розыске.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика