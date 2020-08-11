СМИ назвали имена предполагаемых заказчиков беспорядков на Куштау

Posted 11 августа 2020, 16:51
Published 11 августа 2020, 16:51
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
По сообщению издания Mkset.ru, Мурзагулов разместил в социальной сети пост, где говорит о финансировании активистов конкретными заинтересованными лицами, среди которых Иосиф Рутман - акционер компании «ТАУ-Нефтехим». Это предприятие несколько лет назад собиралось строить новый завод по производству соды в Стерлитамаке.
Тогда пост главы Башкортостана занимал Рустэм Хамитов, инициировавший запуск разработки Гумеровского месторождения известняка, который должны были продавать в «Башкирскую содовую компанию». Это была вынужденная мера после беспорядков, устроенных активистами на Торатау.
Исследовать Гумеровское месторождение начали в 2012 году. Тогда же была основана компания «Ишимбайский известняк» - основной конкурент «БСК». Однако после изучения известняка из месторождения специалисты пришли к выводу о его непригодности для «БСК». А вот второй компании он подходил.
В 2018 году китайской компанией TCC Group было разработано технико-экономическое обоснование для инвестиционной компании «Таурус», которая связана с «ТАУ» под строительство нового предприятия.
Известно, что имя Рутмана фигурирует в нескольких уголовных делах. Одно из них связано с обысками компании, подконтрольной «ТАУ-Нефтехим», которую заподозрили в незаконной продаже земли. Второе дело связано с компанией «В-траст», которая выиграла торги на участок в семь гектаров для строительства торгового комплекса, но ее обвинили в неисполнении обязательств почти на 400 миллионов рублей. Тогда компанию выкупили у директора люди, приближенные к Рутману.
Эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела. При проведении расследования подозреваемые пытались дать взятку руководителям башкирской прокуратуры. Человек, который был направлен следователями к подозреваемым, выяснил, что за всеми перечисленными делами может стоять Рутман. Но допросить его не удалось, поскольку он покинул пределы страны и сейчас находится в розыске.