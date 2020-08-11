СМИ назвали имена предполагаемых заказчиков беспорядков на Куштау

Известно, что имя Рутмана фигурирует в нескольких уголовных делах. Одно из них связано с обысками компании, подконтрольной «ТАУ-Нефтехим», которую заподозрили в незаконной продаже земли. Второе дело связано с компанией «В-траст», которая выиграла торги на участок в семь гектаров для строительства торгового комплекса, но ее обвинили в неисполнении обязательств почти на 400 миллионов рублей. Тогда компанию выкупили у директора люди, приближенные к Рутману.